Gwyneth Paltrow es reconocida internacionalmente por sus papeles protagónicos en la serie estadounidense ‘Glee’ y en la película ‘Shakespeare Enamorado’, cinta que le valió para ser galardonada con un Óscar a mejor actriz en 1999.



Por otro lado, la celebridad es bien conocida por ser la segunda pareja pública de Brad Pitt desde que llegó al mundo del espectáculo. Ambos fueron una de las parejas más conocidas de la farándula internacional hasta que terminaron su vínculo en 1997, incluso, pensaron en casarse, pero el tema no prosperó.

Hoy es un buen día para recordar que hubo una época en la que Brad Pitt y Gwyneth Paltrow compartían peluquero entre otras cositas. pic.twitter.com/kyIww6JrJQ — 𝓐𝓭𝓻𝓲𝓪𝓷𝓪 𝓒𝓸𝓷𝓿𝓮𝓻𝓼✨ (@FatPandora) March 7, 2020

Ahora, las estrellas de hollywood vuelven a ser tendencia en las diferentes plataformas digitales, después de que Paltrow contará al portal ‘Entertainment Tonight’ que le "guarda un profundo cariño" a su expareja.



"Cuando nos separamos, no fuimos amigos durante un tiempo, pero luego encontramos nuestro camino de regreso, probablemente hace unos 18 o 19 años o así, y nos hemos mantenido en contacto a lo largo de este tiempo", contó al medio citado.



Durante la conversación argumentó que la ruptura con el intérprete de ‘Bastardos sin gloria’ fue realmente dolorosa para ella y estuvo en una profunda depresión que casi le hace dimitir su papel de Viola’ en ‘Shakespeare in love’.



"Estaba en medio de una terrible separación y la idea de ir a Inglaterra y estar lejos de mi hogar parecía algo impensado”, confesó a ‘Variety’.



No obstante, menciona que desde hace algunos años le guarda un aprecio profundo a Pitt con quien tiene una estrecha relación y hasta ha confesado “ adorar” al actor, a quien conoció durante la grabación de ‘Seven’ en 1994.



nadie puede negar que brad pitt y gwyneth paltrow eran una pareja con mucho estilo pic.twitter.com/rBLQy2l6Pl — Vic🎃 (@bjorklife) September 2, 2020

¿Qué piensa su esposo de su amistad con Pitt?



Ante sus declaraciones, los periodistas de ‘Entertainment Tonight’ le preguntaron qué pensaba su esposo, Brad Falchuck, sobre su amistad con el exesposo de Angelina Jolie, a lo que ella respondió que nunca ha recibido reproches o críticas de su pareja por mantenerse en contacto con él.



"Él es el hombre menos crítico y más seguro de que he conocido (...) probablemente una de las cosas que le gustan de mí es que creo en la separación consciente”, dijo Paltrow.



“Ya sea que te estás separando de un compañero de trabajo, un cónyuge, un novio, realmente creo que si has invertido en alguien, y por supuesto hay excepciones, creo que es bueno superarlo y volver a conectar con el valor que esa persona aportó a tu vida", agregó.



Gwyneth Paltrow y Brad Falchuk ya son marido y mujer pic.twitter.com/N7YAeUT6rW — Alberto Papasso Mouliá (@AlbertoPapasso) October 1, 2018

Sobre su relación con Falchuk, comentó que son un matrimonio con una comunicación y una química envidiable, por lo que ha hecho que se sienta muy cómoda su lado.



"Mi cuerpo se siente muy bien cuando él está cerca, así que es solo suerte (...) nos hemos convertido en muy buenos comunicadores y eso es una parte muy importante".



Las celebridades se casaron en septiembre de 2018 y desde entonces comparten algunos de sus momentos de su vida conyugal ante los millones de seguidores que tienen en sus redes sociales.



La actriz es madre de Apple, de 18 años y de Moses, e 16 años, con su exmarido Chris Martin. Por su Parte, Falchuk tiene dos hijos de la misma edad que los de su esposa: Isabella, de 18, y Brody, de 16, quienes nacieron mientras el director de cine mantenía una relación amorosa con Suzanne Bukinik.



La foto más creativa de #Halloween2017 es la de Gwyneth Paltrow y su novio Brad Falchuk, quienes usaron como tema #Se7en. pic.twitter.com/exhr2RNMh6 — Monsters & Geeks (@monstersngeeks) October 30, 2017

