Mario Hernández le reclama a Gustavo Petro por su gestión como alcalde

El empresario colombiano Mario Hernández se ha visto involucrado en varias discusiones con políticos locales a través de Twitter.



Hace un tiempo, se volvió tendencia por responderle a la alcaldesa Claudia López. Esta vez el turno fue de Gustavo Petro.



(Lea también: Revelan la última llamada de colombiana que murió en la frontera de EE. UU.).

El dueño de 'Mario Hernández', publicó a través de su cuenta de Twitter una imagen del ex candidato presidencial donde lo acusó de haber prometido 1.000 jardines infantiles pero que solo entregó 6. "El desastre de Petro en Bogotá", se lee en la imagen.



Ante la acusación, el político de izquierda le dijo que estaba mintiendo y desinformando a sus seguidores. "En mi gobierno se abrieron más de 1.400 aulas de preescolar y se abrieron más de 400 aulas de primera infancia. Pasamos de una atención integral de 92.000 niños en 2011 a 270.000 niños en 2015", puntualizó Petro.

Sr Mario Hernández, @marioherzam usted esta mintiendo y desinformando a la sociedad. En mi gobierno se abrieron más de 1.400 aulas de preescolar y se abrieron más de 400 aulas de primera infancia. Pasamos de una atención integral de 92.000 niños en 2011 a 270.000 niños en 2015 https://t.co/anS4EE2bSP — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 31, 2021

Sin embargo, la discusión no terminó allí. El empresario le respondió exigiéndole pruebas al líder de Colombia Humana.



"Muy fácil: direcciones, cuántos estudiantes y resultados. Si tiene razón me disculpo por ignorante y no investigar", escribió Hernández. Por el momento, no ha habido una respuesta de Petro ante la solicitud del empresario.



Por su parte, internautas en redes apoyaron a Mario Hernández y compartieron diferentes noticias donde se reportaba que varios proyectos quedaron inconclusos durante la alcaldía de Petro de 2012 a 2014.



(Además: Talibanes piden a mujeres quedarse en casa 'por su propia protección').



A principios de agosto, el empresario tuvo un fuerte intercambio de trinos con la alcaldesa Claudia López. En ese momento, Hernández escribió: "Señores concejales, qué pasa con las vías desbaratadas de la ciudad, ¿dónde están los impuestos?”.



Ante sus palabras, López respondió: “Los rines de tu lujoso carro pueden esperar” ya que el dinero de los impuestos está siendo destinado a los “631 mil hogares que cayeron en pobreza”. A los pocos minutos, la alcaldesa se disculpó por sus palabras.



La discusión terminó en un reconocimiento del empresario, quien le agradeció a López por comprar los productos de su tienda.

