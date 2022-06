El comediante Pedro González, conocido como Don Jediondo, no pudo contener la risa tras la respuesta que Gustavo Petro le dio en medio de una entrevista. El candidato del Pacto Histórico asistió al programa ‘La Luciérnaga’, de ‘Caracol Radio’, para hablar de su camino a la segunda vuelta y, de paso, divertirse con las ocurrencias de los anfitriones.

Don Jediondo decidió cuestionarlo con humor y referirse a la situación que atraviesa con los restaurantes que llevan su mismo nombre.

- No para mí, sino para un amigo: ¿qué haría por las empresas que están en la 1116? -dijo para referirse a la Ley 1116 de 2006 que se conoce como el Régimen de Insolvencia Empresarial, mediante la cual las empresas buscan reorganizarse y evitar desaparecer.



- Como Don Jediondo Sopitas y Parrilla -añadió Gabriel de las Casas, director del programa radial.



- ¿Quién te quebró, Don Jediondo? ¿Quién te quebró? -insistió Petro mientras sonreía ligeramente.



- No, eso viene de tiempo atrás, doctor -replicó él.- Te quebró por quien votaste -sentenció el exalcalde de Bogotá y actual senador y produjo risas de los demás presentes.

Ante la inesperada respuesta, el comediante solo pudo unirse a las carcajadas de sus compañeros y decir: “Creo que vamos a comerciales, ya regresamos”.



Sin embargo, el espacio no hizo una pausa, pues Gabriel de las Casas le envió otro ‘vainazo’ a González: “¿Para qué se puso a hablar de la 1116?”

Petro le salió al paso al tema con sus propuestas para el sector que pondría en marcha de llegar a la Casa de Nariño. “Queremos hacer un listado de empresas de todo el país que se quebraron durante este periodo y no han podido recuperarse. Quiero un programa de reactivación de esas empresas que este gobierno (Iván Duque) quebró”, anunció.

Por su parte, Don Jediondo justificó las dificultades económicas en la pandemia y el paro nacional de abril de 2021. Sin embargo, el candidato puso como ejemplo Italia, a donde viajó durante la emergencia sanitaria, pues allá, dijo, el gobierno no permitió que las empresas se quebraran.

— Gustavo Petro: Quién te QUEBRÓ Don Jediondo?

— JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA 😂 😂😂😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/ZUqC9mE0EQ — La Paz, Dijo Colombianito.🕊 🇨🇴 🐝 (@LaPazColombiani) June 2, 2022

¿Don Jediondo votó por Iván Duque?

Pedro González fue visto al lado de Iván Duque cuando hacía campaña para la Presidencia de la República. De hecho, una imagen publicada en enero de 2018 en la página oficial del actual mandatario deja ver la cercanía entre ambos.

“Imposible no resistirse a una carcajada con Don Jediondo”, se lee en la publicación. No obstante, el comediante se alejó de él y le lanzó fuertes críticas en medio de la pandemia.



“Tantas promesas falsas, tantas ayudas ficticias, tanta mentira al sufrido pueblo, a las pymes. Todo lo prometido es mentira”, escribió en su cuenta de Twitter. Además, en otro trino le exigió a la campaña de Duque eliminar la imagen de ambos, algo que no ha sucedido hasta hoy.

Tantas promesas falsas, tantas ayudas ficticias, tanta mentira al sufrido pueblo, a las pymes. Todo lo prometido es mentira.

En cambio la destinación de recursos de la paz para el posicionamiento de imagen, lamentablemente es real — Don Jediondo (@DonJediondo) May 5, 2020

Y de paso le pedimos respetuosamente al Dr @IvanDuque y a #fuerzaduquista retirar esta imagen de su paquete de fotos de la estrategia publicitaria https://t.co/Lbag1ZNp3r — Don Jediondo (@DonJediondo) February 7, 2018

Los restaurantes de Don Jediondo fueron admitidos desde 2020 en la Ley 1116. El proceso de reorganización se mantiene. Vale decir que la empresa fue objeto de protestas en abril pasado por parte de un grupo de proveedores, quienes aseguraban que no les habían pagado sus servicios.

González, en su momento, anunció que estaban a la espera de las medidas de la Superintendencia para pagar a sus proveedores y continuar adelante.

