No para de acrecentarse el ‘rifirrafe’ entre la cantante Marbelle y el candidato presidencial Gustavo Petro en medios de comunicación y redes sociales. Esta vez, el exalcalde de Bogotá explicó porque la artista “lo odia tanto” en una entrevista para la emisora radial ‘Tropicana’.



Sin dar muchos detalles al respecto y sin darle tanta importancia al tema de la vallecaucana, el candidato mencionó que las rencillas con la intérprete ya vendrían desde tiempo atrás. También pudo expresar que hay una investigación de por medio que dinamitó la mala relación.



“Para encontrarlo en Google hay que hacer una investigación detallada, uniendo unas piezas con otras. Tiene que ver con una investigación policial que viene de atrás”, precisó.



Si bien no quiso persistir en el tema, insinuó que la supuesta indagación judicial estaría ligada a la compra de votos, una práctica que por estos días él ha estado denunciando en sus apariciones en plazas públicas.



“La verdad nunca he ido a un concierto de Marbelle, no me gusta. Un día voy a contar detalladamente por qué ella me odia tanto”, concluyó a la emisora radial.

Algunas polémicas de Marbelle

Es bien sabido que la artista de ‘Collar de Perlas’ ha tomado una postura crítica y agresiva en contra de la campaña del Pacto Histórico, sobre todo contra Petro y Francia Marquez, su fórmula vicepresidencial.



La recurrencia con que la Marbelle arremete contra ellos de manera despectiva y con comentarios fuera de tono, la han llevado a ser fuertemente cuestionada por usuarios de redes sociales que no comparten con sus apreciaciones.



“Él (Petro) serviría como abono para la tierra”, dice uno de los trinos de Marbelle el pasado 4 de enero, en aparente apoyo a la crítica que le hizo Maria Fernanda Cabal, congresista del Centro Democrático, al ex alcalde de Bogotá por su apreciación sobre el campo colombiano.



… el sería buen abono para la tierra ! https://t.co/ZSFA9pfgJK — MARBELLE (@Marbelle30) January 4, 2022

Así mismo, cuando le dijo ‘King Kong’ a Francia Marquez. Esto también causó polémica, pues cientos de internautas arremetieron contra su comentario alegando que eran aseveraciones racistas y discriminatorias.



“Cacas (Petro) y King Kong”, se puede leer en el trino publicado hace algunos meses.



Si bien, la mayoría de descalificativos han sido por parte de la artista, ella también ha recibido insultos provenientes de integrantes del Pacto Histórico. Pedro Suarez Vacca, congresista del partido, la llamó “cerda” en redes.

Trino de Marbelle Foto: Archivo Particular

