Gustavo Petro, el gamer a quien insultan por llamarse como el político

El periodista y gamer brasilero Gustavo Petro ha vivido un calvario desde hace 10 años debido a que comparte nombre con el senador colombiano de oposición.



De acuerdo a lo que ha denunciado en su Twitter, red social en la cual tiene mas de 15 mil seguidores, suele recibir insultos y halagos a diario.



Ya han sido varias las ocasiones en las que Gustavo Petro, cuyo usuario en Twitter es @gustavopetro, aclara mediante sus cuentas que no es el congresista de Colombia Humana.



A pesar de esto, las ofensas hacía él no cesan y suelen intensificarse cuando ocurren momentos importantes en la coyuntura política colombiana.



"¡Pero todos los días es esto ahora! ¡Soy culpable de todo!" , escribió recientemente el periodista en respuesta a un trino en el que un usuario escribía, etiquetándolo, que "todo es culpa de @gustavopetro".



Mas todo dia é isso agora! Sou culpado de tudo! https://t.co/ZRf5XskO5Z — Gustavo Petró (@gustavopetro) June 24, 2021

Recordemos que varios políticos y figuras colombianas han responsabilizado al político colombiano por la crisis política y social que vive Colombia desde el pasado 28 de abril, cuando comenzó el Paro Nacional.



Por ejemplo, Claudia López, quien hace poco aseguró que el dirigente de izquierda ha agudizado el estallido social. “No incendie más a Colombia y no genere más caos”, le dijo.



Ahora bien, es probable que los insultos hacia el gamer brasilero sean producto de una confusión por parte de muchos internautas, quienes quieren etiquetar al senador - cuyo usuario en Twitter es, en realidad, @petrogustavo - pero terminan etiquetando a su homónimo por equivocación.



Otros han asegurado que también se trata de un mensaje de doble sentido, ya que suelen señalar a Petro (el senador) como culpable de todo, cuando en realidad, según ellos, lo que pasa en el país no es exclusivamente su responsabilidad.



Después de que el último trino relacionado del brasilero se viralizara, estando cerca de alcanzar 10 mil 'Me gusta', varios han sido los usuarios que se han compadecido por el calvario que vive el periodista Gustavo Petro.



El pobre hombre está a dos crisis electorales de cambiarse el nombre 🤪 — Isabel Yepes (@iyepes0120) June 24, 2021

"El pobre hombre está a dos crisis electorales de cambiarse el nombre", "Pobre muchacho otra vez lo van a llenar de mensajes", "Todos los uribistas echándole la culpa de todo todos los días", "pobre tipo, que Karma", son algunos de los mensajes que le han escrito al periodista.



