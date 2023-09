Las posibilidades de ver al colombiano Miguel Varoni en 'Friends', una de las series más exitosas del mundo, se diluyeron porque el actor no sabía un idioma.



De acuerdo con Gustavo Bolívar en una entrevista con Juanpis, el actor, quien protagonizó ‘Pedro El Escamoso’, perdió la oportunidad de grabar junto a Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Courteney Cox, Matthew Perry y Matt LeBlanc.



(Puede leer: Nicolás Petro fue 'un neófito en corrupción que cometió todos los errores': Bolívar).

Y es que cada día se vuelve más importante saber más de una lengua. De hecho, muchas personas pierden oportunidades laborales y académicas por no tener este requisito. Miguel Varoni no fue la excepción.



Bolívar, candidato a la Alcaldía de Bogotá, contó la anécdota en exclusiva durante el programa ‘El Boletín del Gomelo’, cuando Juanpis le preguntó sobre el plan que desarrollaría para mejorar el inglés en la educación de los bogotanos.



Según el político, su programa se basa en aprovechar la “edad temprana, la primera edad de los niños es donde más absorben cualquier tipo de aprendizaje. Queremos que los niños reciban clases en inglés desde pequeños y que terminen su bachillerato con un segundo idioma”



Y agregó: “Eso para una ciudad como Bogotá es vital para impulsar su desarrollo, su turismo, el empleo, porque las posibilidades de una persona bilingüe se amplían mucho más que una persona que no tiene sino un solo idioma”.

La oportunidad de estar en un capítulo de 'Friends'



El antes y después del actor Miguel Varoni. Foto: Caracol Televisión/ YouTube Noticias Telemundo

El candidato afirmó que ha perdido muchas oportunidades por no saber inglés, al igual que el actor Miguel Varoni.



“Cuando Miguel Varoni hace ‘Pedro El Escamoso’, esa novela llega a Estados Unidos. Un día lo llaman para grabar un capítulo de ‘Friends’ y el hombre estaba feliz”, contó Gustavo Bolívar durante la entrevista con Juanpis.



Y reveló: “Cuando fue hablar con los productores, le preguntaron: ‘Usted sabe hablar inglés’ y Miguel dijo que no”.



Bolívar señaló que la producción de ‘Friends’ decidió no grabar con él debido a que no hablaba el idioma y así fue como la gran oportunidad se le fue entre los dedos.

*Con información de la entrevista de Juanpis en el programa ‘El Boletín del Gomelo’.

Riaño Producciones.

GERALDINE BAJONERO VÁSQUEZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

