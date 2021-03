La canción con la que Gusi le rindió homenaje a Mariana Pajón

El cantante colombiano Gusi anunció, recientemente en sus redes sociales, que está trabajando en una canción que le rendirá homenaje a la deportista Mariana Pajón.



El artista compartió en exclusiva con sus seguidores en redes sociales (en las historias de Instagram, puntualmente) algunas estrofas en las que manifiesta su aprecio por la campeona del mundial de BMX.

Quiero dedicarle una canción a una mujer especial, a una mujer valiente y guerrera que admiro mucho, a Mariana Pajón FACEBOOK

Esta es una parte de la canción: “Somos la gente de los que crecimos en el país tricolor. Llevando con orgullo la misma bandera,llegando a los lugares que no imaginaste, haciendo realidad todo lo que soñaste con un verdadero amor. Viajamos por Colombia, llegando a los rincones. Complementando historias, uniendo corazones”.

A través de cinco historias en la cuenta de Instagram del cantante dio a conocer la historia.

Por ahora no se conoce el nombre que llevará, no obstante, los seguidores tanto de la deportista como del cantante están expectantes a la fecha de lanzamiento.



La bicicrosista paisa aún no se ha manifestado por la mención, sin embargo, recordemos que Carlos Vives también la incluyó en su canción ‘Orgullo de mi patria’, un homenaje a la historia del ciclismo en Colombia.



