Guillermo Vives y José Maya ya son papás

Guillermo Vives, el músico, actor, publicista y chef, confirmó esta semana que él y su esposo José Leonardo Maya se convirtieron en padres de unos mellizos hace un mes.



Jacobo y Matilde son los nombres de los pequeños que llegaron a la familia ocho meses después del sonado matrimonio del artista con el ingeniero.

En una entrevista con el programa Lo sé todo, del Canal Uno, Vives afirmó que este diciembre lo pasará en familia y en Bogotá, "porque hasta que no tengan las vacunas no los puedo sacar".



El artista, hermano de Carlos Vives, dijo que por ahora no publicará fotos de los niños en redes sociales porque quieren darles "una vida muy tranquila, muy privada".



Aunque no confirmó que los niños hubiesen sido concebidos a través de un vientre subrogado, en la entrevista afirmó que, por ahora, no piensan en la adopción, por lo que podría pensarse que los niños fueron concebidos en un vientre de alquiler.

Otros artistas en el mundo han utilizado ese procedimiento. Ricky Martin decidió, en el 2008, convertirse en padre a través de un vientre de alquiler.



Siguiendo el consejo del puertorriqueño, como confesó luego, Miguel Bosé se convirtió en padre de cuatro niños.



En el 2011, a través de un vientre subrogado, él y su pareja hasta hace pocos meses Nacho Palau, tuvieron a los gemelos Diego y Tadeo, y siete meses después a Telmo e Ivo.



Elton John y su marido, David Furnish, son otra de las parejas del mismo sexo de famosos que recurrieron a ese método para concebir a sus hijos Zachary y Elías.





ELTIEMPO.COM