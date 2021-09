Guillermo Vives lo confirma: "la relación mía con Carlos está perdida"

La situación en la familia Vives, famosa por Carlos Vives, el gran cantante, actor, compositor y estrella mundial del folclor colombiano; y también por Guillermo Vives, actor, cantante y chef, es muy triste: ambos hermanos no tienen relación, no se hablan y no es una situación que parezca tener una solución, por lo menos no ahora.



Así lo reveló el propio Guillermo Vives en un programa del Canal RCN, en donde sin tapujos dijo que "yo con Carlos no tengo relación alguna". También contó sobre su salida de Gaira, el exitoso negocio, restaurante, bar y centro de espectáculos de la familia Vives en Bogotá, entre otras revelaciones.

En el programa Buen día Colombia, el magazín matutino de RCN, Guillermo Vives hizo estas y otras tristes revelaciones. Al ser indagado por Gaira, lanzó su primer dardo: "Me encantaba Gaira, pero mejor no hablemos de ese tema. Yo no hablo de ese tema", señaló.



Al ratoGuillermo Vives reveló que Gaira Cumbia House "ya no es de los Vives Restrepo sino de los Vives Vásquez" para contar que ni él, ni el hermano menor de los Vives ni su madre hacían parte de la sociedad del negocio "yo vendí mi parte", contó.



Y también contó que "yo con Carlos (Vives) no tengo relación alguna". Respecto de la posibilidad de reconciliarse con su hermano su respuesta fue contundente: "No, no sé. La relación mía con Carlos está perdida"



También tuvo Guillermo Vives que "la familia tiene que ser algo muy fuerte, muy importante. Pero a veces la comunicación se rompe, y no debe perderse, ni a través de terceras personas, ni a través de esposas ni de abogados", señaló, en relación con el evidente conflicto en su familia.



Finalmente reveló que seguirá metido en el negocio: "vamos a montar otro (restaurante) es lo que me gusta hacer, cantar y cocinar".



Este es el segmento del programa de RCN donde se hicieron las tristes revelaciones: