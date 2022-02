Durante el 2021 se evidenciaron ciertas rencillas entre Carlos y Guillermo Vives después de separarse como socios del restaurante Gaira.



Todo indica que este negocio, ubicado en el norte de Bogotá, era el eje de la controversia familiar.

La relación entre los hermanos no finalizó en buenos términos. Las fricciones familiares se hicieron públicas en distintos medios de comunicación y redes sociales.



Es más, en una oportunidad Guillermo realizó fuertes declaraciones de su hermano: “Carlos, no te inventes una historia de la que Colombia fue testigo. Tu nivel de narcisismo jamás te permitirá reconocer el talento de los demás”.



Además, señaló, en su momento, que él y su hermano Carlos no tenían relación y que el restaurante no era de la familia Vives Restrepo, sino de Vives Vásquez, dando a entender que Carlos se había apoderado del negocio junto con su esposa Claudia Elena Vásquez.



Después del pleito familiar, Guillermo Vives, chef y hermano menor de Carlos, quería establecer un nuevo restaurante.

¿Se calmaron las rencillas entre hermanos?

El pasado domingo 30 de enero, Guillermo Vives realizó, nuevamente, unas declaraciones al programa ‘Los informantes’ del ‘Canal Caracol’.

El chef señaló que el problema legal por el restaurante Gaira es complejo y no se puede referir al tema. Sin embargo, en la entrevista habló sobre su actual relación con Carlos Vives y el estado de su propio negocio.



“Yo agoté todos mis cartuchos, yo me siento muy feliz de todo lo que serví a mi hermano, de todo lo que lo acompañé, pero también entiendo que cuando hay hombres, las familias compuestas por hombres, cada quien coge su rumbo”, afirmó Guillermo.



Además, aseguró extrañar mucho al cantante: “(Carlos) tiene su familia y para él le funciona y es perfecto (…) Yo sé que Carlos está ahí, siempre voy a querer a Carlos toda mi vida”.



Por el momento, Guillermo está trabajando para lanzar su nuevo restaurante en Bogotá y se encuentra muy unido a su pareja e hijos.

