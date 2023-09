En 1993 Colombia se sorprendió con la historia de 'Guillermo Rosales', un joven de catorce años que sobrevivió al viajar como polizón en el tren de aterrizaje de un avión de carga. Esto sorprendió a más de una persona, pues logró resistir temperaturas de hasta -28 grados a una altura de 10.675 metros sobre el nivel del mar.

Este caso fue documentado por EL TIEMPO y contaron que Rosales llegó a Miami a bordo de un avión carguero de la aerolínea colombiana Arca, que llevaba flores desde Bogotá. Por suerte, el avión tipo Douglas DC-8 tiene presurizados los espacios para el tren de aterrizaje retraído y por eso pudo sobrevivir.



Al llegar a su destino, a las dos de la madrugada, el joven se desplomó y estaba frío como una bola de nieve. "Debía haber muerto definitivamente. Las ruedas al subir podrían haberlo aplastado, hay poco oxígeno en esa altitud y la temperatura debe haber estado en menos 28 a menos 24 grados", comentó el mecánico Richard Ungerer.



Rosales fue enviado al Hospital Panamericano y al poco tiempo salió, pues se encontraba bastante bien.

El avión tipo Douglas DC-8 tiene presurizados los espacios para el tren de aterrizaje retraído y por eso pudo sobrevivir. Foto: iStock

La increíble aventura de Guillermo Rosales, hizo que las personas que se enteraran de su caso y lo trataran como un héroe, pues se convirtió en la admiración de quienes no podían salir de país.



La primera historia que dijo el joven era que se llamaba Guillermo y estudiaba en el colegio ICET de Cali, donde comenzaba segundo de bachillerato. Asimismo, afirmó que no tenía padres, pues ellos habían muerto y por eso había quedado en la calle. Deambulando se hizo amigo de los mecánicos y comerciantes de los alrededores del terminal de carga de Cali.



Desesperado por huir decidió irse en un avión, primero viajó en uno de Avianca y luego se lanzó al siguiente que pasara, sin saber este a donde iba.



El joven no se llamaba Guillermo, sino Juan Carlos. Foto: Archivo EL TIEMPO

El caso del polizón se volvió muy popular, incluso, unos residentes de Washington ofrecieron a adoptarlo. Sin embargo, esto también sirvió para que un familiar del joven en Colombia se comunicará con una emisora y revela algunas mentiras que había dicho.



La mujer comentó que él no se llamaba Guillermo Rosales, sino Juan Carlos Guzmán, y que no tenía 13 años, sino 16. Además, de que no tenía ningún familiar en Estados Unidos.



Mientras se descubría la verdadera identidad del joven, el servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos le buscó un lugar donde quedarse y extendieron su permiso.

Al final se descubrió que no se llamaba Guillermo, sino Juan Carlos. Además, que no tenía catorce, sino diecisiete años, y que no era huérfano de padre y madre. Por esta razón, el joven fue deportado y enviado nuevamente al país.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

