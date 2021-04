Esta es la familia de Guillermo Lasso, nuevo presidente de Ecuador

El domingo 11 de abril se dio a conocer a Guillermo Lasso, de 65 años, como el nuevo presidente de Ecuador. El exbanquero y empresario, oriundo de la ciudad de Guayaquil, derrotó al candidato por el ‘correísmo’ Andrés Araúz.



Tras dos intentos fallidos de llegar a la presidencia, Lasso logró una importante victoria. En el 2013 perdió contra Rafael Correa y en 2017 contra Lenín Moreno. Ahora su mandato tendrá enfoques derechistas, una tendencia nueva luego de gobiernos de izquierda en Ecuador.



El nuevo mandatario se caracteriza por sus ideas de cambio en el manejo del país, según declaró a medios ecuatorianos, Lasso no permitirá repartir el poder entre sus conocidos y familiares.



“Le diré a todos los funcionarios del Estado y al Ecuador entero que en mi gobierno no habrá el cargo ni de hijo, ni de hermano, ni de cuñado, ni de concuñado, ni de sobrino del presidente de la República, esos cargos no existirán; la familia no debe intervenir en la función pública”, aseguró.



Pero, ¿quién es la familia del presidente electo?. Tiene cinco hijos con su esposa, María de Lourdes, quienes han estado a su lado todas las veces que se lanzó como candidato presidencial de Ecuador.



María de Lourdes Alcívar Crespo

La ahora primera dama de Ecuador ha sido la pareja del actual presidente desde 1976. Se casaron en 1980 y tienen cinco hijos y siete nietos.

En una entrevista con el medio ‘Semana’ de Ecuador, aseguró que “mi primer embarazo y los viajes por el trabajo de mi esposo me llevaron a dejar de estudiar. No me arrepiento, soy feliz cumpliendo la misión de cuidar a mis hijos”.



La pareja sufrió una dolorosa situación cuando María de Lourdes estaba embarazada por primera vez, pues infortunadamente la pareja perdió a su bebé. Un hecho marcó al matrimonio, pero la ahora primera dama, aseguró que pudo mantener la paz después de un tiempo.



Guillermo Enrique Lasso

Tiene 36 años y actualmente se desempeña como vicepresidente del Banco Guayaquil. Tiene tres hijos.

Mi admiración y respaldo siempre, un guerrero perseverante @LassoGuillermo. Demasiado orgulloso de tu esfuerzo. No tengo duda que vamos a alcanzar ese #EcuadorDelEncuentro. pic.twitter.com/u3yWo8rAmo — Guillermo Enrique Lasso 🇪🇨 (@LassoGE) April 12, 2021

Respecto a la victoria de su padre, Guillermo Enrique comentó en su Twitter que: “Mi admiración y respaldo siempre, un guerrero perseverante”.



María de Lourdes Lasso Alcívar

Es la mayor de las hijas del presidente electo, tiene 28 años y estudió administración hotelera. Además, tiene una hija y actualmente está esperando a su segunda bebé.

Ha estado involucrada en la campaña electoral de su padre, por medio de sus redes ha difundido información sobre el estado de la candidatura de Lasso.



Juan Emilio Lasso Alcívar

Es economista y banquero. Tiene 33 años y se desempeña como presidente ejecutivo del Banco Banisi. Tiene tres hijos; dos niñas y un niño.

Por medio de su Twitter, aseguró que “Imposible ser más feliz!!! ¡Qué orgullo Ecuadooor!!! Soñemos con el futuro. Se vienen días mejores para todos. Basta de odio. Unión y esperanza ecuatorianos. Encuentro!!! Lasso dará su vida por el país!”.



Santiago Lasso Alcívar

Tiene 34 años y es Comunicador audiovisual de la Universidad de Navarra España (UNAV), tiene una Maestría en administración de empresas en TEC de Monterrey.

Ha estado acompañándo la candidatura de Lasso, se caracteriza por su humor y además comentó en Twitter que: “¡Me saco el sombrero y me lleno de orgullo!”



María Mercedes Lasso Alcívar

Es la hija menor del matrimonio Lasso-Alcívar. Tiene 21 años y estudia en la Universidad de Pensilvania, Estados Unidos.

