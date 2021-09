Guillermo arremete contra su hermano Carlos Vives: lo llama 'narcisista'

Un nuevo episodio se suma a la seguidilla de tensiones entre los hermanos Carlos y Guillermo Vives quienes, esta semana, estuvieron en el ojo del huracán por el crítico momento por el que pasa su relación.

El tema se puso sobre la mesa durante el programa Buen día, Colombia, el magazín matutino de RCN, donde Guillermo Vives recordó que ya no es parte de Gaira Café, el icónico restaurante ubicado en el norte de Bogotá y que, por años, llevó el sello de la familia Vives.

Hola amigos. Quiero informarles que ya no hago parte de Gaira Cafe. Fueron 22 años de intenso trabajo, solo me resta desearle buena suerte y éxitos . @pulzo @CaracolRadio @CanalRCN @lasilla @ELTIEMPO @elespectador — guillovives (@guillovives) June 11, 2021

Lo ocurrido con Gaira dio para que Guillermo Vives confirmara que “la relación mía con Carlos está perdida. Fuera de todo, está perdida”.



EL TIEMPO recordó cómo en una entrevista, Carlos Vives confirmó: "Hoy no existe el proyecto de Guillo -dijo Carlos Vives-. Me imagino que Guillo va a seguir en otra parte. Gaira Café desaparece después de la pandemia, no sigue más. Mi sociedad con él en Gaira Café se acabó". Y agregó que, ahora, el restaurante seguirá en firme con su transformación a Cumbia House bajo la idea de ser "un templo de la colombianidad" con un menú que explore nuevas opciones.



"Siempre quise hacer con la comida lo mismo que hicimos con la música: resaltar nuestras tradiciones y hacer rock. Lo que hacíamos con la música era lo que soñábamos con Gaira Café, pero el trabajo de Guillermo era de él. Así que teníamos poca opción de proponer algo. Al final, en la pandemia, él se va y nos queda la posibilidad de hacer el proyecto en serio, de ver qué me dan los Santanderes y la Amazonía, y el Pacífico y La Guajira, en materia de cocina, para hacer una nueva cocina, como pasó con la música", le dijo Vives a este diario.



Hoy, sin embargo, Guillermo Vives se pronunció nuevamente a través de sus redes sociales.



"Carlos Vives, no te inventes una historia de la que Colombia fue testigo. Tu nivel de narcisismo jamás te permitirá reconocer el talento de los demás", publicó Guillermo a través de sus cuentas de Twitter e Instagram.

Al momento, ni Carlos Vives ni su esposa Claudia Elena Vásquez han respondido al mensaje en sus redes. Sin embargo, sí han publicado contenidos relacionados al nuevo modelo de Cumbia House.

