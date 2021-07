Guía turístico se enfrentó a manifestantes para proteger una estatua

Desde algunas semanas atrás en Colombia se viene debatiendo sobre la relevancia que se le ha dado a diferentes personajes de la historia al punto de construir monumentos en su honor.



Desde el Paro Nacional del año pasado diferentes colectivos indígenas han buscado la manera de reivindicar el discurso histórico que se ha replicado de manera hegemónica.



Los reto ¿Por qué no quieren escuchar historia? Se van, se van para allá y si quieren les doy una cátedra de historia. ¡Respeten, respeten! FACEBOOK

Según ellos, el punto de vista eurocéntrico de la considerada “versión oficial” se ha compartido en las escuelas y ha apoyado, de manera indirecta, el proceso de hibridación y extinción de las comunidades propias de la región y el territorio. Sumado a que su versión de los hechos ha sido invisibilizada.



Precisamente, el pasado 20 de julio en plena conmemoración del Día de la Independencia en Colombia surgió nuevamente el debate. En esta ocasión hubo un encuentro en el sector turístico del Puente de Boyacá, en la ciudad de Tunja.



En redes sociales se ha vuelto viral un video en el que se ve como un guía turístico, identificado como Julio Ernesto Gómez, intenta dialogar con algunos manifestantes que están dispuestos a transgredir las estatuas de dicho monumento que fue declarado como Patrimonio Cultural de la Nación y pertenece al Distrito Histórico y Cultural de la ciudad de Tunja.



De acuerdo con el medio local ‘Boyacá 7 Días’, al parecer un grupo de estudiantes universitarios e integrantes de la Minga Indígena estaban intentando subirse a la estatua de Francisco de Paula Santander, expresidente de Colombia, para cubrirla con una bandera.



En los videos compartidos se aprecia cómo el guía de la tercera edad, y amante de la historia, intenta proteger el monumento diciendo: “Los reto ¿Por qué no quieren escuchar historia? Se van, se van para allá y si quieren les doy una cátedra de historia. ¡Respeten, respeten!”.



El Puente de Boyacá volvió a ser epicentro de una 'batalla' de palabras entre el guía turístico Ernesto Gómez y un grupo de personas que hacían parte de la caravana de la Minga Indígena, que buscarían realizar un acto que disgustó al vigía. @colombia_hist



📹 Sebastián Cortés. pic.twitter.com/O9KrUoapt7 — Mi Boyaca (@miboyaca_co) July 21, 2021

Es importante resaltar que el inconveniente no pasó a mayores, ya que no hubo violencia de por medio. En algunos apartes compartidos por internautas se ve cómo se intenta llegar a un acuerdo, dado que los integrantes de la Minga manifiestan que la bandera no afectará en ninguna medida a la estatua ni el patrimonio en general.



Sin embargo, este evento ha desatado toda una conversación en las redes sociales, en las cuales proliferan multiplicidad de puntos de vista de quienes están tanto a favor como en contra de abolir y reducir la cantidad de estatuas en el territorio nacional.



Recordemos que el pasado 28 de abril se tumbó, por segunda vez en menos de un año, una estatua del conquistador español Sebastián de Belalcázar, en medio de arengas que instaban a la reivindicación en la ciudad de Cali.



Este hecho fue realizado por un grupo de indígenas Misak que se manifestaban en el marco del Paro Nacional convocado por distintas organizaciones sociales para rechazar la Reforma Tributaria presentada en aquel momento.



No obstante, el suceso más reciente ocurrió en la capital del Atlántico, donde manifestantes derribaron una estatua de Cristóbal Colón, el pasado 28 de junio, al grito de "asesino".



