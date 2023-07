Los colombianos continúan preocupados por el paradero de Wilson, el perro de las Fuerzas Militares que se perdió en la selva del Guaviare durante la operación Esperanza. Pese a no tener mayores pistas sobre su paradero, la búsqueda no termina.



Cristian David Lara, el soldado profesional y guía de Wilson, no ha dejado de buscar al valiente canino, según lo pudo constatar Noticias Caracol.

Wilson, un pastor belga malinois, fue una figura clave en la Operación Esperanza, que se centró en la búsqueda de los niños desaparecidos en la selva. Aunque se pensó inicialmente que había sido encontrado con los menores rescatados, este no fue el caso.



Sin embargo, los niños dibujaron imágenes de Wilson desde el hospital militar, sugiriendo que el perro los habría acompañado durante algunos días.



Durante 20 días, hombres de las fuerzas militares buscaron intensivamente a Wilson en la selva, dejando comida y rastros de prendas de su guía en un esfuerzo por atraerlo de vuelta. Desafortunadamente, estos esfuerzos no dieron resultado.



A pesar de los informes no confirmados en las redes sociales que afirman haber visto a Wilson en los departamentos de Caquetá y Guaviare, el paradero del perro sigue siendo incierto. Para los colombianos, Wilson representa un símbolo de esperanza y unión, y será recordado por las Fuerzas Militares como un "héroe".