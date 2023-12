Guayacán invitó a Arcángel a cantar 'Oiga, mire, vea', al confundirlos con Niche

El cantante estadounidense Arcángel es reconocido dentro de la industria musical por sus sencillos como ‘Me prefieres a mí’, ‘Sigues con él’, ‘Por amar a ciegas’, ‘Mi fanática’ y ‘La jumpa’. El artista ha realizado diversas colaboraciones junto a artistas como Bad Bunny, J Balvin y DJ Luian.



Hace unos días el también rapero, estuvo en una entrevista junto a ‘Los 40’ en la que estaba hablando de su experiencia al momento de conocer al Grupo Niche, una de las agrupaciones de salsa más importantes del país.

El artista explicó que cuando tuvo la oportunidad de estar con ellos les expresó que había una canción de ellos que siempre cantaba, cada que visitaba a la ciudad de Cali para dar algún concierto, la cual era ‘Oiga, mire, vea’ y procedió a cantar un pequeño verso del sencillo.



Sin embargo, Arcángel se había equivocado, ya que esa composición no es del Grupo Niche, sino de Guayacán Orquesta, por tal motivo, varias personas comentaron el video y corrigieron la confusión del cantante.

"Lo importante es que le gusta esa canción", "Sí, papi, Arca dice que es del Grupo Niche, es del Grupo Niche y punto", “El Grupo Niche le dijo: ‘pero si esa es de Guayacán’” y “Yo creo que estaba pensando en Cali pachanguero de Niche”, son algunos de los más destacados.

Guayacán Orquesta invitó a Arcángel a cantar junto a ellos



El hecho fue tan viral en las redes sociales que hasta Guayacán Orquesta se enteró de la confusión del artista. Durante un concierto de la agrupación salsera, uno de los presentadores realizó una broma en la que, con ayuda de los encargados de la seguridad del lugar, sacarían del escenario a los intérpretes de 'Carro de fuego'.



Tras hacer la imitación de su salida, el locutor le explicó al público que los querían retirar de la tarima porque no eran los artistas originales: “Hay un artista internacional que ha dicho que ellos no son los de ‘Oiga, mire, vea’ y los señores de seguridad lo quieren sacar”.



Tras esto, el presentador le preguntó a la multitud: “¿Quiénes cantan ‘Oiga, mire, vea’”, a lo cual, los asistentes gritaron al unísono “Guayacán”, por tal motivo, la agrupación salsera se quedó para interpretar su sencillo frente a todos, no sin antes dejar una invitación a Arcángel para la Feria de Cali que inicia el próximo 25 de diciembre.

“Arcángel, te invitamos a que vengas a Cali a cantar ‘Oiga, mire, vea’ con nosotros”, expresó Guayacán Orquesta. Ante sus palabras, el público realizó una histeria por la emoción de la invitación que le hicieron al artista.



Es importante destacar que ese sencillo es uno de los más representativos del grupo salsero, por lo cual no dudaron en recalcarlo en la descripción del video que se publicó en su cuenta oficial de TikTok.

¡La salsa caleña ya es patrimonio de la nación!

