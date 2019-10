La canción de un pederasta que sonó en una escena clave del ‘Guasón’

La película del momento (¿acaso será la del año?) es, sin duda, la del ‘Guasón’, dirigida por Todd Phillips y protagonizada por Joaquin Phoenix.



Pero así como ha recibido elogios, ha sido criticada. La última tiene que ver con una canción que suena en el filme y que fue compuesta por un pederasta.

Joaquin Phoenix tuvo que enfrentar problemas psicólogos después de perder 23 kilos para encarnar al personaje FACEBOOK

TWITTER

El contexto

En solo sus primeros 3 días en cartelera, el largometraje recaudó 234 millones de dólares en el mundo y, solo en Colombia, fue vista por 650.887 espectadores en ese mismo periodo.



El éxito ha sido tanto, y en tan poco, que ya hasta hay un movimiento que está pidiendo el premio Óscar a Mejor Actor para Phoenix.



No obstante, no todo han sido flores y cosas positivas. También ha habido lugar para las polémicas y los peros.

Antes de su estreno, por ejemplo, se planteó la posible influencia que la película podría tener en quienes padecen trastornos mentales o en los llamados ‘lobos solitarios’ (asesinos).



También se comentó, a partir de las declaraciones del propio Phoenix, sobre los problemas psicológicos que tuvo que enfrentar después de perder peso para encarnar al personaje (23 kilos).



En ese momento fueron recordados Heath Ledger y Jack Nicholson, quienes también interpretaron al ‘Guasón’ y tuvieron que recurrir a medicamentos, pues se sintieron afectados por la personalidad del payaso. Ledger, en su caso puntual, murió por una sobredosis.



Ahora, la discusión está relacionada con una canción que ambienta una de las escenas más interesantes y claves de la película de Phillips.

El 'Guasón' fue una película dirigida por Todd Phillips. Foto: Cortesía Warner Bros

La canción

Cuando Arthur Fleck está recorriendo los últimos pasos de su transición final para convertirse en el ‘Guasón’, el personaje se para en unas escaleras y baila.



La canción que suena mientras hace sus movimientos es ‘Rock and Roll, part 2’, de Gary Glitter, quien fue condenado por pederastia.



El tema se lanzó en 1972, como single, y después hizo parte del álbum ‘Glitter’. Fue escrita por el propio artista y por el compositor Mike Leander.



En un principio, era una pista de 15 minutos, pero fue partida en dos y el resultado fue ‘Rock and Roll, parts 1 and 2’. La primera es vocal y la segunda, instrumental.



La parte 2 fue la más popular y la adoptaron en eventos deportivos estadounidenses, como la NFL y la NHL. Sin embargo, cuando el escándalo del cantante salió a la luz, la canción dejó de ser usada.



La polémica radica en que el uso de la misma en la película le reportará regalías a Glitter, ya que figura como uno de los creadores. “Aunque la cantidad de dinero que recibirá no se conoce, expertos aseguran que podría estar en el rango de seis cifras”, aseguró CNN.

Rock and Roll, part 2 Momento del 'Guasón' en el que el personaje baila 'Rock and Roll, part 2'.

El pederasta

Paul Francis Gad, el verdadero nombre de Glitter, nació en Londres (Inglaterra), el 8 de mayo de 1944. Su fama la alcanzó en las décadas del 70 y 80.



Fue uno de los representantes más importantes del glam rock inglés, pero, a finales de los 90, fue arrestado y condenado por posesión de 4.000 artículos relacionados con pornografía infantil (1999).



En el 2006, según informó la cadena BBC, fue condenado por un tribunal de Vietnam a 4 años de cárcel: lo hallaron culpable de abusar de dos menores. Dos años antes había sido expulsado de Camboya por lo mismo.

Gary Glitter está pagando una condena de 16 años de prisión por delitos sexuales contra menores. Foto: EFE

Finalmente, en el 2012 fue uno de los capturados en la operación Yewtree, en la que 261 famosos británicos fueron investigados por abusos sexuales a menores.



En el 2015, Glitter fue sentenciado a 16 años de prisión “por intento de violación, cuatro cargos de agresión indecente y uno de tener relaciones sexuales con menor de 13 años, todos cometidos entre 1977 y 1980”, informó la BBC.



Su sitio de reclusión, de acuerdo al diario El País, de España, es la prisión de Wandsworth, en Londres.



EL TIEMPO