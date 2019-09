Así se ven los actores de ‘Guardianes de la Bahía’, 30 años después

NBC - Instagram: @therealdavidchokachi

Cody Madison fue encarnado por David Chokachi. El actor estadounidense, nacido en 1968, debutó en pantalla con Guardianes de la bahía y, pese al éxito de la serie, no ha tenido tantos papeles sobresalientes a lo largo de su carrera. Destacó por su actuación en ‘Witchblade’ y ‘Beyond the Break’. No es mucho lo que se sabe de Madison, pues desde 2013 no circula por los ‘pasillos’ de Hollywood.