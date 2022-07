Esta semana, se viralizó un video en TikTok en el que se ve lo que puede llegar a suceder si alguien se anima a tocar el caballo de un guardia de la Reina de Inglaterra en el 'Horse Guards', ubicado en el corazón de Londres.

Si bien los turistas pueden tomarse fotos junto a los soldados del ejército, que lucen sus característicos atuendos y hacen guardias de largas horas, en el lugar les sugieren que no se acerquen a los animales por las reacciones que podrían tener.



“Nunca más volveremos a Londres después de este incidente”, escribió el usuario de TikTok Ethan, quien compartió el fragmento en el que se evidencia que su madrastra se acercó al caballo de uno de los guardias de la Reina e intentó acariciarlo para tomarse una fotografía.



Sin embargo, el guardia, que parecía calmado mientras observaba a la mujer, rompió su silencio y le gritó: “¡Apartate del salvavidas de la reina, no toques las riendas!”. Ante la hostilidad del sujeto, la afectada se apartó asustada inmediatamente.



“Era un hombrecito bastante enojado”, agregó el usuario de TikTok en los comentarios, quien compartió dos videos más sobre cómo proceden los guardias de la reina en distintas situaciones.

La publicación superó los 26 mil comentarios y uno de los que tuvo más 'likes' fue el que defendió al hombre: “Tienen un trabajo, simplemente no te acerques a ellos”.



Otro de los que generó más repercusión fue: “No es Disney, son caballos de trabajo y sirven al ejército”.



La reacción del guardia tiene una explicación: desde el Ejército advierten a los turistas que no se acerquen demasiado a los caballos porque sus reacciones pueden ser impredecibles.



No obstante, sus voceros manifestaron que tienen en cuenta este tipo de videos, ya que la idea es que los turistas pasen un agradable momento en el Horse Guards de Londres.

Los guardes del Palacio de Buckingham pueden gritarle a los turistas si se acercan mucho a sus caballos. Foto: iStock

“Esta área está particularmente ocupada con los turistas y, en ocasiones, los soldados que realizan el servicio de guardia deben gritar fuerte para alertar a los miembros del público si se acercan demasiado a los caballos, lo que sucedió en este caso”, indicó una declaración del portavoz del Ejército a un medio local.



“Tenemos letreros colocados junto a los boxes de los caballos, que indican que los caballos muerden y siempre animamos al público a no acercarse a los caballos, ya que, después de todo, son animales y pueden ser impredecibles”, concluyó el comunicado tras el incidente que se produjo en junio, pero se volvió viral este mes.



Cabe destacar que 'Horse Guards' es uno de los dos regimientos de caballería doméstica del ejército británico, junto a Life Guards, que se formó en el año 1969.



En cuanto a la actitud que deben mantener los soldados que realizan el servicio de guardia, está claro que no pueden sonreír al público y tampoco pueden ser tocados, pero si perciben que se acercan demasiado, pueden gritarles para emitirles advertencias, tal como sucedió en el video viral de TikTok.

