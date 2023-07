Hace exactamente 18 horas se supo quienes fueron los campeones de uno de los realitys más vistos de Colombia, ‘Desafío The Box’.



Este ha tenido tal impacto en la televisión colombiana que ha llegado a cautivar a una gran variedad de público.

Aleja fue la ganadora de la gran final de mujeres de dicho programa. Foto: Instagram: @desafiocaracol

Se supo que una de las finalistas dio su opinión frente a todo lo que pudo vivir en dicho programa y para resaltar terminó su discurso diciendo que se veía como ganadora, pero por cosas de la suerte no lo pudo conseguir.



Ella tiene como apodo la ‘Guajira’ y para los fans del programa parecía la favorita en la final femenina del ‘Desafío’ 2023.



No obstante, Aleja, la otra participante, sacó todo su potencial para disputar dicha final, en la que se vio muy competitiva y muy por encima de todas las participantes del reality.

Vale la pena decir que en las pruebas que se llevaron a cabo Aleja se vio en ocasiones superada por su rival, pero en la prueba definitiva repuntó, pues el último obstáculo lo superaría por sus principales virtudes, que eran la paciencia y la persistencia.



Por esta razón, La finalista de Omega al terminar el programa no cabía de la felicidad, mientras que la ‘Guajira’ se lamentaba por no haber sido ella la campeona.



“Me sentía muy tranquila porque para esto había entrenado todo este tiempo y me había preparado. Estaba muy emocionada por saber que tenía muchísima ventaja, pero nunca me confié”, expresó Kelly Ríos a una entrevista de dicho programa.

Además, manifestó que aún no asimila la derrota, ya que ella siempre se vio y soñó con ser la campeona.



“En temas de definición hay mucha suerte, porque con toda la ventaja que llevaba se supone que yo debería ser la campeona. Pero no demérito a mi compañera; lo hizo mejor que yo, se le dio, tuvo mucha más suerte que yo, es válido y sencillamente no tengo otra explicación más que suerte”, concluyó.



Pero lo más llamativo en esta ocasión es que también dejó claro que por quedar segunda recibió una gran suma de dinero. No obstante, para ella le es indiferente los 48 millones que recibió, pues lo que quería era que su nombre estuviera en la historia del programa.



"Me sentí un poquito frustrada porque siempre visualicé mi nombre en esa copa y era una realidad que no iba a suceder”, dijo la ‘Guajira’ para terminar su entrevista.

DAVID LEONARDO DÍAZ DUARTE

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

