Grupo nudista lleva días acampando y teniendo sexo al aire libre

Casi unas doscientas personas pertenecientes a la comunidad ‘Familia Arco Iris’, caracterizada por ser amante de la naturaleza, están acampando en la sierra de la Demanda, ubicada en la provincia española de La Rioja.



Los participantes de este encuentro tienen relaciones sexuales, practicamente, durante toda la jornada, en una especie de ritual de amor libre sin freno.



Sin embargo, lo que ha llamado la atención de las autoridades es que existen menores de edad conviviendo con ellos.



Además, se están vulnerando algunas normas para proteger la naturaleza y no se están teniendo en cuenta las restricciones impuestas para mitigar los contagios de covid-19.

Miembros de todo el mundo de la ‘Familia Arco Iris’ se reúnen cada año para convivir en un entorno natural durante, aproximadamente, un mes.



En esta oportunidad, el encuentro se ha llevado a cabo en las montañas españolas. En una zona a la que solo se puede acceder a pie.

De acuerdo con el medio local ‘La Vanguardia’, un grupo de ingleses, franceses, españoles, alemanes, entre otras nacionalidades, pasan estos días en medio de bacanales sin descanso.



Más allá de sus prácticas, las autoridades españolas han detectado que en el campamento hay menores de edad que están en una eventual exposición de los actos sexuales.



Por otro lado, el ecosistema se encuentra en riesgo, pues existe la posibilidad de que se produzcan incendios a partir de las fogatas que los miembros del campamento realizan con frecuencia.



Cabe resaltar que los protocolos para prevenir el coronavirus, como lo son el uso de tapabocas y el distanciamiento social, tampoco se están teniendo en cuenta. De hecho, no tienen ninguna prenda.



Sin embargo, para que la Guardia Civil se encargue del desalojo de esta comunidad se necesita una orden judicial derivada de una denuncia, la cual, hasta el momento, no se ha efectuado.



"El desalojo requiere la denuncia previa de los titulares del terreno en el que se encuentra el asentamiento, que todavía no se ha producido. Requiere un aval judicial", explicaron fuentes de la Consejería de Medio Ambiente de La Rioja.

La entidad afirmó que se está "realizando un seguimiento estrecho de la situación y hemos ejercido nuestra función sancionadora cuando ha sido necesario".



En las inspecciones, no se ha encontrado ningún tipo de drogas. Sí se han descubierto, en cambio, otras sustancias, como viagra.



La comunidad ‘Familia Arco Iris’ se creó en los años 70, en Estados Unidos. Está comprometida con los principios de no violencia y de igualdad, por lo que no tiene voceros ni documentos oficiales.

