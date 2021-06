Grupo LGBT pide cambiar palabra ‘madre’ por ‘progenitor que dio a luz’

La semana pasada comenzó una polémica a raíz de la iniciativa planteada por Stonewall, una organización social inglesa enfocada en la protección y defensa de personas trans que, además, vela por los derechos de la comunidad LGBTIQ+.



Según informó ‘Daily Mail’, la organización cumple un papel importante en el posicionamiento de inclusividad de entidades gubernamentales y empresas.



Cada año crean una tabla de posición de igualdad con 100 lugares en los que ubican a cada organización adscrita a sus servicios. Este listado lo hacen con el fin de valorar políticas internas y funcionamiento inclusivo en cada una de las entidades o compañías.



Pese a que varias de las iniciativas de Stonewall suelen ser efectivas y cumplen con el propósito de crear ambientes laborales deseados, una nueva propuesta desencadenó la polémica entre varios sectores sociales.



Según un comunicado oficial emitido por la organización, las empresas que deseen seguir haciendo parte del listado, si quieren seguir siendo consideradas como inclusivas, deberán sustituir la palabra ‘madre’ por el término ‘progenitor que dio a luz’. Esta modificación tendría como objetivo apoyar la inclusión de las personas trans.



El día de las madres en 2023: Feliz dia del progenitor que dio a luz 🥳❤ — 𝑴𝒐𝒏𝒕𝒔𝒆❦ (@WangXian_1) June 10, 2021

Stonewall confirmó que hay más de 850 organizaciones, incluidos 250 departamentos gubernamentales y organismos públicos como el Ministerio del Interior, el Departamento de Comercio Internacional, el Ministerio de Justicia y hasta el ejército británico, inscritos en el programa ‘Campeones de la diversidad’.



Stonewall dice que aparecer en el índice de igualdad permite a los empleadores comprender las experiencias de sus empleados y muestra un compromiso con la igualdad LGBTIQ+.



Según el medio local ‘The Telegraph’, algunas de las iniciativas que presentaron avances fueron las que instaron a los empleadores a agregar pronombres de género a las firmas de correo electrónico, prohibir los baños y vestuarios de un solo sexo y promover una campaña de cordones de arcoíris.



como q quieren prohibir la palabra madre y reemplazarla con "progenitor que dio a luz" HAKS7WUW8WW — kia (@cryformarinette) June 10, 2021

Sin embargo, la propuesta de cambiar la palabra ‘madre’ por ‘progenitor que dio a luz’ no tuvo la respuesta positiva de iniciativas anteriores. De hecho, desde su planteamiento recibió críticas por parte de grupos y líderes feministas inglesas.



La baronesa Falkner, la nueva presidenta de la comisión del colectivo feminista Sex Matters, indicó: "Escribimos a Stonewall en marzo para informarles que no renovaríamos nuestra membresía, y esto ya ha expirado".



Maya Forstater, cofundadora de Sex Matters, dijo a ‘Daily Mail’ que “el Comité de Normas en la Vida Pública debería realizar una investigación sobre cómo una organización, que es básicamente un grupo de presión, llegó a una posición tan influyente en muchas instituciones”.



El citado medio aseguró que Stonewall se ha visto afectado por ciertas acusaciones en las cuales se les señala por ‘obligar’ a las empresas a “adoptar políticas que creen una 'cultura del miedo' entre los trabajadores que no están de acuerdo con la ideología transgénero”, según dijo una portavoz de Sex Matters.



Según una investigación realizada por ‘The Telegraph’, las presiones recientes de la organización ‘vieron sus frutos’ cuando la Universidad de Edimburgo, en Escocia, empezó a usar el término ‘Progenitor que da a luz’.

¿Por qué quieren cancelar/ cambiar la palabra madre por progenitor que dio a luz? — Reni (@bdr_haruko) June 10, 2021

Un portavoz de FiLiA , un movimieinto feminista, aseguró al ‘Daily Mail’: “Reconocemos el fuerte impacto que los términos deshumanizantes neutrales en cuanto al género como ‘persona embarazada’ o ‘progenitor que da a luz’ tienen en mujeres y niñas, la maternidad y el embarazo son otra característica protegida que Stonewall ha ignorado en su búsqueda del extremismo de la identidad de género”.



Además, el mismo portavoz señaló que en su organización están “decepcionados”, pues aseguran que obligar a las entidades a obedecer normas no es la manera de incentivar al cambio y la aceptación de la comunidad LGBTIQ+. Todo, para ellos, tiene que provenir de acuerdos comprendidos. “Estamos extremadamente decepcionados por la falta de pensamiento crítico de las organizaciones que optan por la versión de la ley de Stonewall simplemente por la señal de la virtud de aparecer en su ‘Índice de igualdad en el lugar de trabajo' y su falta de respeto por las mujeres, en particular las mujeres embarazadas y madres”.

(Imagen de referencia) La iniciativa busca ser inclusiva con personas trans. Foto: EFE

Ante la polémica, un portavoz de Stonewall defendió las iniciativas planteadas y dijo que “desde que establecimos el programa ‘Campeones de la diversidad’, en 2001, muchos grandes empleadores han desarrollado importantes programas internos para promover la diversidad y la inclusión en su personal”.



En ese sentido, dejó en claro que “todos los empleadores deben asegurarse de que su personal, incluida la comunidad LGBTIQ+, esté libre de discriminación y prejuicios en el trabajo. Nuestro programa ‘Campeones de la diversidad’ es una forma en la cual las organizaciones reciben apoyo para cumplir con este requisito”.



Por el momento no se ha reglamentado una ley que respalde la iniciativa, sin embargo, ‘Daily Mail’ explicó que desde la organización se sigue presionando a las empresas adscritas para que utilicen el término ‘progenitor que dio a luz’.

