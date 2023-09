En un inusual escena que ha generado indignación en la ciudad de Medellín, un grupo de nudistas fue visto en el ventanal de un edificio ubicado en una de las áreas más exclusivas de la ciudad. Los vecinos de la zona no tardaron en denunciar lo que consideran un acto de exhibicionismo inapropiado.

De acuerdo con los videos difundidos por redes sociales, los hechos se registraron en el sector conocido como Milla de Oro, en el barrio El Poblado de Medellín, donde un grupo de aproximadamente 11 personas se pararon completamente desnudos en la ventana de un edificio de dicha zona.

A pesar de que las imágenes difundidas no muestran que estén realizando acciones ilegales, varios residentes locales han expresado su descontento debido a que sienten incomodidad y malestar por esta actividad. Argumentan que no deberían verse expuestos a este tipo de situaciones.

Además, señalan que dado que es un área residencial donde viven familias con niños, consideran inapropiado que los menores presencien este tipo de comportamientos.

"Quejas de vecinos en el sector de la Milla de Oro en Medellín, constantemente en este edificio se ven grupos de personas desnudas frente a los ventanales", escribió la cuenta @critinoticias, encargada de hacer público un hilo con varios videos de la situación a través de la red social X.

En ese sentido, se puede notar cómo la comunidad ha reportado que esta no es la primera ocasión en que han presenciado este tipo de situaciones en la zona, ya que al parecer, con regularidad observan personas practicando nudismo en este mismo edificio.

Por otra parte, después de que se difundió la noticia, se desató un debate en las redes sociales. Algunas personas consideran que la acción de los nudistas es algo normal que no debería generar incomodidad, mientras que otros siguen defendiendo la idea de que el cuerpo no debe exhibirse ante cualquiera y que se deben mantener ciertos límites en la sociedad.

Además, algunos usuarios respaldan esta acción y argumentan que las personas desnudas están en un lugar privado, y que quienes las están grabando están invadiendo su privacidad, y no al contrario.

Una persona que aparentemente estuvo involucrado en esta situación comentó en uno de los videos compartidos: "Subió un celador a decir que estábamos incomodando y nos quedamos extrañados porque es propiedad privada y es legal estar desnudos hasta en la calle, la gente morbosa no fue capaz de dejar ser y prefirió grabar".

Hasta el momento, no se ha descubierto la razón detrás de esta controvertida situación en Medellín. Sin embargo, en las redes sociales han surgido varias teorías, como la posibilidad de que sea un acto artístico, un evento de naturaleza sexual o simplemente la acción de 'exhibicionistas' buscando llamar la atención.

"A la gente le gusta sufrir por cosas tan absurdas como una gente desnuda", "¿Y cuál es el problema?", "Ya uno no puede hacer nada en el apartamento porque no falta el que lo esté grabando, atentando contra la privacidad", "Vivan su vida y dejen vivir", "¿Por qué no van y se empelotan en la casa de la familia?", "Qué tan difícil es comprar un vidrio polarizado?", "Están en su propiedad y no hacen daño a nadie", son algunos de los comentarios expresados por los internautas.

Temor por exhibicionista en barrio Andalucía



MARÍA CAMILA SALAS V

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

