¿Quién fue Griselda Blanco, conocida como la ‘reina de la coca’?

El nombre de Griselda Blanco se ha convertido en un enigma para los colombianos, ¿cómo pudo esta mujer de escasos recursos convertirse en millonaria y en el temor de todo un pueblo, siendo, además, perseguida por las autoridades de al menos dos países? La respuesta: gracias al narcotráfico.

Tal ha sido el impacto de sus acciones que marcó la historia de Colombia y la tradición oral se ha encargado de que varias generaciones la conozcan. También, diferentes libros y producciones audiovisuales han sido creados teniéndola como inspiración.



Uno de los actores que interpretó a un personaje importante en esos filmes es Juan Pablo Espinosa, quien hizo el papel de ‘Alberto Bravo’, uno de los hombres de la narcotraficante, en la película ‘Griselda: la reina de la cocaína’ (2017), protagonizada por Catherine Zeta-Jones.

‘Griselda: la reina de la cocaína’, película producida por 'Lifetime'. Foto: Lifetime

“Cuando leí el guion de 'La reina de la cocaína' mi primera reacción fue de asombro, porque estaba lleno de hechos y datos, no se está romantizando la historia, lo que me encantó”, afirmó el actor en una rueda de prensa.



Jada Pinkett-Smitt también conoció las artimañas de Blanco para darle vida a su personaje de ‘Fish Mooney’ en ‘Gotham’ (2014). La actriz le contó a EL TIEMPO que: “Cuando supe que iba a interpretar a una jefa de la mafia, me inspiré en la vida de la colombiana Griselda Blanco, una de las más temidas narcotraficantes de la historia”.



Pero más allá de la ficción, la historia de esta narcotraficante fue turbia desde el principio. Aquí se la presentamos.

La ‘Viuda negra’ colombiana

Alias la ‘Viuda negra’ o la ‘Madrina’ debe esos apodos a que muchos aseguran que ordenó el asesinato de sus esposos y a que, además, se convirtió en la protectora de quienes trabajaban para ella.

Fotografía policial de Griselda Blanco. Foto: Archivo Particular

Nació el 15 de febrero de 1943 en Cartagena, bajo unas condiciones precarias. Años después se mudó a Medellín junto con su familia y así empezó su macabra trayectoria en las calles del país.



Un perfil realizado por la revista ‘Don Juan’ indica que a la edad de once años, con la ayuda de otros niños, secuestró a un menor de diez años, miembro de una familia adinerada, y lo tuvo cautivo para recibir una recompensa.



Ese niño fue la primera víctima mortal de Griselda Blanco.



Entre los años 70 y 80 dominó un imperio de drogas e introdujo a las ‘mulas’ como una forma de transportar cocaína a Estados Unidos. De este modo, envió mujeres al país americano, que habían ingerido el polvo blanco, y se hizo con una fortuna.



Se calcula que poseía más de 500 millones de dólares distribuidos entre numerosas propiedades.



Sus romances

Estuvo casada con tres hombres: Carlos Trujillo, Alberto Bravo y Darío Sepúlveda, quienes no tuvieron un final feliz.



También tuvo un amante, el joven afroamericano Charles Cosby, quien la vio por las noticias y se obsesionó con la idea de buscarla. De hecho, cuentan que cuando la mujer estuvo en la cárcel le pagaba unos 1.500 dólares a los guardias para tener sexo con él.

Con la ayuda de la mujer, Cosby traficó drogas también. Foto: Archivo particular.

Fue él mismo quien le dio información importante a la Fiscalía para identificar la riqueza de los sicarios que trabajaban con Griselda.



El desenlace de la narcotraficante

En 1985 fue capturada, en Estados Unidos, y condenada a 60 años de prisión por el asesinato de dos narcotraficantes cubanos. Sin embargo, recuperó su libertad en 2004 y fue deportada a Colombia.



No obstante, se había ganado muchos enemigos, por lo que se podría decir que labró su propio destino fatal y, pese a que sobrevivió al paso por la cárcel, un sicario la asesinó en la capital paisa, a los 69 años, el 3 de septiembre de 2012.

