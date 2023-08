TikTok es una plataforma en la que las personas pueden desahogarse sobre diferentes temas o mostrar algunas cosas que no están bien. Por esta razón, el usuario @kappo_thedon mostró algunos errores que hay en los estampados de las camisas que venden en las tiendas de ropa colombianas.

En su cuenta personal, el joven gringo publicó una corta grabación que se titulaba "Camisetas en Colombia que no tienen sentido". Luego mostró que fue a una reconocida tienda de ropa y empezó a mostrar las camisetas que tenían estampados los nombres de algunas ciudades de Estados Unidos.



La primera pieza de ropa que vio fue una que decía: "Maryland State. Baltimore. West Coast. 1996". Con respecto a esto comentó: "Baltimore, the Maryland state, es correcto. Pero que es ¿1996? Además, no creo que esté en la costa oeste".



(Lea también: 'Estamos a salvo y vivos': Lil Tay reaparece en redes desmintiendo noticia de su muerte).



Luego se encontró con una camiseta rosada que tenía escrito: "Manhattan. 1986. Western end of Long Island". Sin embargo, esta tampoco tenía la información correcta.

Al seguir caminando por la tienda se encontró con otra camiseta que tenía estampado: "California 03. Midwestern. Athletic department premier division". "California es ahora oficialmente parte del Medio Oeste", dijo de forma irónica.



Una de las piezas de ropa que más le llamó la atención eran las que decían Nueva York, pues estas no tenían bien la información. "Ciudad de Nueva York, yo creo que es más vieja que 1972. Además, estoy seguro de que no hay una Brooklyn Street y ¿qué diablos es State Collegue?", contó.



(No deje de leer: Memes se toman las redes sociales por canción 'Hayami Hana' de Rauw Alejandro a Rosalía).



Hasta el momento, esta grabación ha acumulado miles de reproducciones y una buena cantidad de comentarios, en los que los internautas se han burlado de esta situación.



"Es como si dijera Cerro de Monserrate y abajo Barranquilla, en el departamento del Caqueta"; "Sabía que este día llegaría"; "JAJAJAJAJA siempre me pregunté qué significaban esos años, pero nunca me había dado cuenta de los errores geográficos"; "Pero papi lo importante es el precio, 30 luquitas"; "Por fin ya uno sospechaba, pero siempre quise que alguien lo confirmara", se lee en los comentarios.

¿Cómo crear un video viral en TikTok?

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

