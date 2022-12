En esta temporada navideña las personas suelen recordar al icónico personaje del ‘Grinch’. Se trata de un duende creado por Theodore Seuss Geisel, el cual apareció por primera vez en el libro infantil de 1957 y en el 2000, el director Ron Howard dirigió una película protagonizada por Jim Carrey, la cual sigue estando muy presente hasta el día de hoy.

En la plataforma de TikTok se ha vuelto viral un corto video, en el que se ve a dos niños disfrutando de una película, cuando de repente interrumpió en su sala el personaje navideño y los amenazó con robar sus regalos.



Esto provoca que los niños se asusten y griten. Sin embargo, uno de ellos se levantó a defender su hogar y le pegó algunos golpes, mientras el malvado duende intentaba colocar los regalos de navidad en una bolsa negra. En el fondo del clip se puede escuchar la canción “You’re A Mean One, Mr. Grinch’.



(Siga leyendo: ¿Aitana y Miguel Bernardeu terminaron? Esto es lo que se sabe hasta ahora).

Hasta el momento, el video ha acumulado 59.8 millones de reproducciones, 5.7 millones de me gustas y miles de comentarios. Algunos internautas lo han tomado de forma divertida, en cambio, otros han regañado a los padres por realizar esta broma a sus hijos.



(Lea también: 'The Crown': joven actor superó el cáncer y ahora interpreta al príncipe Harrry).



“Te entiendo niño yo también pelearía por mi regalo”, “Me partió el alma los niños”, “Asombro, esto es malo, solo son niños pobres, pero aun así son un poco divertidos, jajaja”, “Al menos sabemos que tu hijo mayor te cubre las espaldas. Me encanta”, son algunos de los comentarios de la publicación.



Algunos internautas especularon que el hermano mayor sabía de la broma, pues al momento de entrar el ‘Grinch’ se giró hacia la cámara y sonrió como si fuera un cómplice. Sin embargo, lo que sí se sabe es que ambos niños se llevaron un gran susto que recordarán por años.

The smile confirmed its fake. Cute though 😂 pic.twitter.com/ThjAIEbzIZ — Khori Kumming (@KhoriKumming) December 12, 2022

Más noticias

La odisea que tiene que hacer 'Tiktoker' que vive en Alaska para ir a la tienda

La ‘Gorda Fabiola’ engañó a empleada doméstica que había robado a su familia

Taylor Swift, en el pico de su carrera, debutará como directora de cine

Karol G divierte a sus seguidores al imitar la voz de Bad Bunny

TENDENCIAS EL TIEMPO