¿Se le mide? Pagarán 4 millones de pesos por maratonear esta serie

Si se considera fanático de Grey’s Anatomy y se volvería a ver cada capítulo, le contamos que una empresa estadounidense está ofreciendo 4 millones de pesos por el trabajo de sus sueños: sentarse a hacer una maratón de esta serie.

Después de 17 temporadas llenas de emociones, 'Grey’s Anatomy' ha logrado conectar tanto con su audiencia, que ha sido catalogada como una de las series más exitosas de todos los tiempos.



Reconocida a nivel mundial por sus estremecedores casos, y la entrañable actuación de Ellen Pompeo como 'Meredith Grey'.



A lo largo de las temporadas, Meredith se ha enfrentado, junto a su grupo de compañeros del 'Grey- Sloan Memorial Hospital', a un sin número de situaciones que los han puesto al límite, ya que, además de estar en constante responsabilidad de ‘salvar vidas’, deben aprender a vivir con sus conflictos personales. Es una serie cargada de alegría, suspenso, tragedia, ironía, romance, etc.



Esta serie ha dado bastante de qué hablar. De hecho, este año sus fanáticos quedaron impactados cuando salió la última temporada, ya que esta incluyó la contingencia del covid-19 y, además, se dedicaron a aplaudir la labor de los médicos que se han enfrentado a la actual pandemia.



Ahora, la audiencia está nuevamente atenta debido a que la compañía de medicamentos ‘NiceRX’ anunció que pagaría 1,000 dólares, que representan 4 millones de pesos, a la persona que vea los más de 300 episodios de la serie.



“Con la temporada 18 del drama médico en el horizonte, NiceRx está buscando un superfan con suerte de Grey's Anatomy para ver los 369 episodios este verano. No solo podrá revivir los momentos más icónicos de los 16 años de historia del programa, sino que también obtendrá $ 1,000 y una variedad de golosinas para el placer”, publicó la compañía.



Pero esto no queda aquí, ya que la persona contratada deberá decir quién, escogiendo entre la doctora Meredith Grey y la doctora Miranda Bailey, ha salvado más vidas desde que el programa fue emitido por primera vez.



En definitiva la pregunta sería, ¿usted se animaría a participar?

