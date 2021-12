El programa concurso ‘Así se baila’ terminó su edición con Gregorio Pernía y su hija Luna como los ganadores absolutos. Los concursantes, de esta manera, se llevaron 200 mil dólares (cerca de 780 millones de pesos colombianos) y una estatuilla creada por el artista brasileño Romero Britto.

Sin embargo, el triunfo del recordado ‘Titi’ de 'Sin senos no hay paraíso', al lado de su hija, fue visto como polémica porque había otra pareja que era la favorita del jurado.



La competencia del reality de ‘Telemundo’ ha sido intensa. Se han llegado a las trece semanas de presentaciones en el escenario, con el estrés de la posible eliminación, la emoción de diversas historias y más retos físicos para dar lo mejor al público.



Por ello, los Pernía agradecieron profundamente por haber atravesado esta experiencia con un trofeo que se llevarán a casa. Se dirigieron, desde sus redes sociales, a sus seguidores que confiaron en su trabajo.



“Cada día lo dimos todo y a medida que avanzábamos la exigencia de la competencia nos retaba aún más a mejorar, lo que llevó a una sincronicidad entre Luna y yo no solo en la pista de baile, sino en nuestra relación padre e hija”, escribió el famoso actor en sus redes sociales. Pero no todo fue felicidad en el triunfo de padre e hija en ‘Así se baila’.



¿Cuál fue la polémica del triunfo de Gregorio y Luna Pernía en “Así se baila”?

La polémica en torno al triunfo de Gregorio Pernía y su hija Luna en ‘Así se baila’ se generó tras conocerse que el jurado, conformado por Adamari López, Cristián de la Fuente y Mariana Seoane, tenía a otra pareja de concursantes como favorita para llevarse los 200 mil dólares.



Nosotros por eso dijimos que los ganadores son Adrián y Sandra, hablando a nivel 100% técnico FACEBOOK

TWITTER

En declaraciones a diversos medios locales, tras el final del programa, los miembros del jurado señalaron que sus favoritos para obtener el trofeo eran Adrián Di Monte y Sandra Itzel. “Aunque ninguno de nosotros somos bailarines profesionales, sabemos reconocer como profesionales el trabajo en una pista, y nosotros por eso dijimos que los ganadores son Adrián y Sandra, hablando a nivel 100% técnico, pero también entendimos esto desde el día uno que se van identificando”, dijo Seoane a ‘La Opinión’.



Mientras que De la Fuente manifestó que “fue un complemento de cosas el que la gente haya elegido a Gregorio y Luna (y que) sean ganadores, y que nosotros entendamos a lo mejor, los que mejor bailaron dentro de la competencia fueran Adrián y Sandra”.



¿Qué hará Gregorio Pernía con el dinero de “Así se baila”?

Los Pernía recibieron un premio de un valor cercano a los 780 millones de pesos colombianos.



En conversación con el programa, el pasado lunes 6 de diciembre, se le preguntó a papá e hija cuál sería el uso que le darían al dinero del premio. Gregorio aseguró que una buena parte la iba a donar, sin embargo, no especificó a quién o quiénes.



“Hay un premio gordo y ya le dije a Luna que si teníamos la oportunidad de ganar, lógicamente, había que donar una parte del premio para que Dios nos siga bendiciendo con cosas bonitas”, afirmó.



El hombre ya ha mencionado en varias ocasiones a través de sus redes sociales que para él y su familia es importante compartir las “bendiciones” que reciben.



“Ahí se define que la mejor religión es ser buena gente. No tener diferencias de clases sociales yo creo que también ayuda y la gente lo ve reflejado en las redes sociales”, concluyó.

​*Con información de El Comercio (GDA / Perú)