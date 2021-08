Rechazo a Gregorio Pernía por decir que 'vacuna es un plan para controlar'

El actor colombiano Gregorio Pernía, de 51 años, terminó las grabaciones del reality de cocina 'MasterChef Celebrity' y se mudó a Miami, Estados Unidos, en donde comenzará un nuevo proyecto, participando en el programa ‘Así se baila’, de ‘Telemundo’.



Desde su nuevo hogar grabó un video hablando en contra de la vacuna del covid-19. La grabación ha suscitado muchas críticas y rechazo debido a que hace afirmaciones sin ningún sustento científico que han sido calificadas de 'irresponsables' e 'ignorantes'.



El cucuteño, recordado por participar en telenovelas como ‘Sin senos sí hay paraíso’, ‘La hija del mariachi’ y ‘Tres caínes’, aseguró que las vacunas contra el covid-19 podrían reducir el tiempo de vida de las personas.



“El que tenga un problema en un riñón, en un pulmón, en cualquier cosa, ahí va a somatizar la vacuna, ahí va a ir directamente”, dijo Gregorio Pernía, añadiendo que “si usted está pronosticado para vivir 80 años, entonces le van a quitar unos 20 años de vida, para que se muera a los 60”.



A su vez, se sumó a las teorías conspirativas de los anti-vacunas, indicando, sin sustentos, que la vacunación hace parte de un plan para controlar el mundo. "Vamos en el camino que ellos quieren, tanto Los Illuminati, Bill Gates y todos ellos”, dijo.



Finalmente, aseguró encontrarse en contra de las limitaciones en el ámbito laboral que han impuesto en varios países para aquellas personas que no desean vacunarse contra el covid-19. "Para trabajar como actor, en una empresa, en lo que sea, si no tiene la vacuna no puede trabajar y si no trabaja, no come", puntualizó.



Qué peligro un bruto con seguidores.pic.twitter.com/GNeDF9mZ7N — dona_pilyJanssen (@Dona_Pily2) August 20, 2021

Días antes, el famoso - que se encuentra entre los diez finalistas del programa de 'RCN' - contó al programa 'Lo sé Todo', del 'Canal Uno', que su hermana Martha Belén falleció tras inocularse a causa de los efectos adversos provocados por el biológico.



Según su relato, su familiar sufrió de una trombosis en uno de sus pulmones cuatro días después de recibir la segunda dosis. "Se vacunó, le dieron la segunda vacuna, le dio un trombo en el pulmón y a los cuatro días se la llevo mi diosito", dijo.



Según reveló la encuesta Pulso Social del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), el 65,5 por ciento de las personas a las que no les interesa la vacuna manifiestan temores por potenciales efectos adversos.



Sin embargo, cabe aclarar que estos casos son muy extraños y poco comunes. De hecho, el Ministerio de Salud ha asegurado que solo una pequeña cantidad de personas (menos del 0,07% de los vacunados) sufrirían efectos adversos luego de vacunarse contra el covid-19.



“La ocurrencia de eventos adversos posteriores a la vacunación es menos a 0,07%”, explica la entidad.



A su vez, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por su sigla en inglés) indican que la probabilidad de que se provoque el síndrome de trombosis-trombocitopenia (TTS) después de recibir la vacuna contra el covid-19 - como en el caso de Martha Belén - es extremadamente bajo.



"Este evento adverso es poco frecuente, con un índice de 7 por cada 1 millón de mujeres vacunadas de entre 18 y 49 años de edad. En el caso de las mujeres de 50 años de edad o más y los hombres de todas las edades, este evento adverso es incluso menos frecuente", indican.



Gregorio Pernía, reconocido actor colombiano 🇨🇴 cuenta como muere su hermana días después de la inoculación 😥 pic.twitter.com/tX6uCPJUO7 — ᴀᵈʳⁱᵃⁿᵃ ɢᵃˡˡᵉᵍᵒ 👁️‍🗨️🐸 (@AdrianaGallegoA) August 22, 2021

De igual manera, investigaciones científicas indican que las vacunas son seguras y que evitan los casos graves y el fallecimiento a causa de la enfermedad causada por el SARS-CoV-2.



"Las vacunas contra el COVID-19 son seguras y efectivas. Las vacunas contra el COVID-19 fueron evaluadas en varios miles de participantes de ensayos clínicos. Las vacunas cumplieron los rigurosos estándares científicos de seguridad, efectividad y calidad de fabricación de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA)", asegura el CDC.



