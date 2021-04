'Merece una segunda oportunidad': Pernía defiende a Epa Colombia

Últimamente la influenciadora Daneidy Barrera, conocida como Epa Colombia, ha estado en el ojo de la opinión pública por la difícil trayectoria que ha tenido que vivir para sacar adelante su emprendimiento de keratinas.



Tanto así que otras figuras públicas se han pronunciado acerca de la situación de la influenciadora, entre esas, Esperanza Gómez, la mamá de Lina Tejeiro y Nicolas Arrieta. De la misma forma lo han hecho políticos como la alcaldesa Claudia López y el representante a la Cámara Inti Asprilla.



Ahora, el actor Gregorio Pernía, reconocido por protagonizar ‘La Hija del Mariachi’, entre otras importantes producciones, compartió en sus redes sociales una reflexión que hizo su hija Luna sobre la emprendedora.



A través de un video de Instagram TV con una duración de un poco más de 12 minutos, el actor, de 50 años, expuso los argumentos que su hija implementó en un debate que tuvo con su profesor acerca de los influenciadores y en el cual se mencionó a Epa Colombia.



La menor señaló que, a pesar de sus malas decisiones en el pasado, cuando destruyó una estación de TransMilenio en 2019, la influenciadora se dedicó a redimir sus faltas y pagar las sanciones correspondientes.



Recordemos que Daneidy Barrera pagó 6 meses de casa por cárcel y no pudo usar sus redes sociales por un tiempo. Adicional a esto, tuvo que asistir al psicólogo y psiquiatra y realizar un curso con la Secretaría Distrital de Gobierno.



“Hoy me certificaron, amiga. Osea que yo no le debo nada a nadie, no sé qué más tengo que hacer, pero estoy libre de pecado, terminé mis tareas”, contó recientemente Epa Colombia a sus más de 2.5 millones de seguidores, indicando que ya había cumplido con todas las condiciones que le pusieron las autoridades.



Adicional a esto, Luna del Mar Pernía argumentó que ahora ‘Epa’ reapareció para convertirse en una exitosa empresaria que ayuda con el fortalecimiento del empleo en el país.



“Es una mujer que merece una segunda oportunidad. Cometió un error en un momento. Hizo un acto de vandalismo. Se arrepintió. Dijo que estaban mal sus acciones. Aceptó las consecuencias (...) se convirtió en una empresaria. Le da trabajo a muchas mujeres. Es una berraca. Ejecutiva. Es una muestra de que en medio de la pobreza, si se quiere, se puede salir adelante. Es un ejemplo”, dijo Gregorio sobre lo que indicó su hija, de 14 años, sobre las razones por las cuales sigue a Epa Colombia.



Por otro lado, el actor contó que se siente muy orgulloso del criterio de Luna, asegurando en el video que ya tiene más de 2 millones de reproducciones que “me parece bacano que mi hija se pare y lo diga”.



De igual manera, dijo que para forjar este pensamiento en ella, la matriculó en uno de los colegios públicos de Tolú, con el fin de que se desprendiera de los clasismos de la sociedad, relacionándose con los hijos de las personas trabajadoras y humildes de la zona, para que así conociera cuál es su realidad.



