Medios internacionales critican a Gregorio Pernía por ser antivacunas

El actor Gregorio Pernía, de 51 años, se declaró abiertamente como una persona antivacuna y sus declaraciones al respecto han generado polémica en redes sociales e, incluso, en la prensa internacional.

El cucuteño vive actualmente en Miami, Estados Unidos, y desde allí ha compartido con sus seguidores las razones por las cuales está en contra de las vacunas del covid-19. Según él estas son un riesgo para la vida de las personas.



“Si usted está pronosticado para vivir 80 años, entonces le van a quitar unos 20 años de vida, para que se muera a los 60” y “Vamos por el camino que quieren los illuminati”, han sido algunas de las afirmaciones que ha dado el actor en sus redes sociales, las cuales hoy preocupan a las autoridades sanitarias.

Sus declaraciones han generado rechazo no sólo en Colombia, sino también a nivel internacional, ya que no tienen ningún sustento científico, razón por la cual lo han tachado de ‘irresponsable’ e ‘ignorante’.



Además, el temor de los medios extranjeros es que debido al reconocimiento que tiene Gregorio, por su amplia carrera actoral, pueda generar una creencia errónea y masiva en contra de la vacuna.



El medio estadounidense ‘Digis Mak’ publicó recientemente la preocupación que hay por parte del elenco del nuevo reality de ‘Telemundo’ en el que participará el actor. “ 'Así se Baila': habría preocupación porque Gregorio Pernía no fue vacunado contra COVID-19”, titula la noticia en la que enfatizan que la posición del actor es un riesgo.



Otros medios internacionales como ‘Today in 24’ aseguran que las declaraciones de Pernía son conspiraciones en contra de la vacuna y que sus afirmaciones de que son un plan de Bill Gates no tienen fundamento ni respaldo científico o académico.



El actor de ‘Sin senos no hay paraíso’ explicó recientemente al programa ‘Lo sé todo’, de ‘Canal uno’, que una de las razones por la que está en contra de las vacunas es porque su hermana falleció debido a efectos adversos luego de recibir la segunda dosis.

La hermana de Pernía recibió el segundo biológico contra el covid-19 en Estados Unidos, viajó a Colombia y posteriormente falleció por coágulos en la sangre. “Le pusieron la segunda dosis, aterrizó aquí en Bogotá, le dió un trombo en el pulmón y a los cuatro días se la llevó mi Dios”, contó el actor en la entrevista que dio al medio ya mencionado.



A su vez, varias personas defienden su posición ya que una minoría de individuos alrededor del mundo ha tenido efectos secundarios a la vacuna. Por lo que aplauden y respaldan las declaraciones del actor, a pesar de que el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) en Estados Unidos ha hecho énfasis en que las vacunas son seguras y no representan un riesgo para la vida humana.

Por el momento, el actor se mantiene en sus declaraciones y no ha prestado mucha atención a las críticas que le hacen. Actualmente se está preparando para la participación que tendrá, junto a su hija, en el programa ‘Así se baila’, de ‘Telemundo’, el cual será grabado en Estados Unidos.

