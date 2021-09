Gregorio Pernía está a punto de quedar eliminado de su nuevo reality

El actor colombiano Gregorio Pernia parece no salir del radar. Desde su llegada a 'MasterChef Celebrity', el artista ha sido protagonista de todo tipo de comentarios. Sobre todo por su espontaneidad y su talento.



(Lea también: El ‘vainazo’ de Gregorio Pernía que molestó a Carla Giraldo).

En esta ocasión, el actor de 'Sin senos no hay paraíso', salió en sus redes sociales pidiendo ayuda a sus seguidores pues se encuentra en peligro de eliminación de un concurso en el que participa junto a su hija, Luna Pernia. La dupla hace parte del show 'Así se baila', de la cadena 'Telemundo', en donde celebridades participan junto a familiares o amigos.



El pasado domingo 19 de septiembre, los jurados del programa decidieron dejar en riesgo a Pernia. "Tengo el corazón arrugado y hay tristeza en el alma. Anoche nos dimo un golpe con Luna, aunque veníamos muy bien. Sin embargo, esas cosas pasan y me parece que son bacanas: caer en el fango, estar en esas partes oscuras y volverse a levantar. Estaba muy nervioso y no fue fácil", dijo el actor en ese momento.



Por ello, en sus redes pidió ayuda al público para que votaran por ellos y puedan seguir concursando. A este llamado se sumaron otros de sus colegas como Carmen Villalobos, Juan Pablo Llano, Frank Martínez, Ana María Estupiñán y su esposo, quienes invitaron a los usuarios a votar por la pareja.

El colombiano bailó junto a su hija la canción 'Mi niña' de Wisin y Myke Towers. En el show recibió aplausos del público pero la decisión final fue de los jurados.



Tras cerrar la votación, el actor agradeció a sus seguidores por el apoyo: "Muchas gracias a toda la gente que votó, les mandamos un beso y un abrazo, que mi Dios me los bendiga siempre".



(Además: La cifra que habría ganado Gregorio Pernía por su papel de ‘Titi’).



En el próximo episodio, el domingo 26 de septiembre a las 7:00 p. m., se conocerán los resultados de las votaciones.



El actor confesó que en caso de ganar el concurso, junto a su hija, donarán una parte para ayudar a otras personas.

Más noticias

Video: Presentadora sufrió ‘microinfarto cerebral’ durante programa en vivo

Claudia Bahamón y los famosos colombianos víctimas de atracos en Colombia

Lluvia de memes, otra vez, por la salida de Catalina Maya de MasterChef

Tendencias EL TIEMPO