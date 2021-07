Gregorio Pernía mostró su casa en redes sociales

Uno de los concursantes del reality ‘MasterChef Celebrity’ que más se ha destacado en la competencia por su espíritu de liderazgo ha sido el actor colombiano Gregorio Pernía, quien es recordado por participar en telenovelas como ‘Sin senos sí hay paraíso’, ‘La hija del mariachi’ y ‘Tres caínes’.



Recientemente, sus cinco millones de seguidores de Instagram lograron conocer la vivienda del actor, de 51 años, quien reveló que se encuentra viviendo en el municipio de Piedecuesta, Santander. A través de un video de IGTV, el famoso hizo un tour por su hogar.



Para sorpresa de sus fanáticos Gregorio no disfruta de vivir en opulencia; por el contrario, le gusta ser una persona minimalista a la par que le es indispensable estar en sintonía con el medio ambiente.



En el ‘tour’ que le dio a sus fanáticos se ve como en la cabaña en la que vive tiene amplias zonas verdes, espacios en los cuales ha sembrado diferentes plántulas y árboles fructíferos como aguacates, tomates, guanábanas, zapotes, mandarinas y naranjas.



“Son las cosas que uno dice que la vida es más sencilla de lo que parece. Hay cosas hoy en día que no son importantes. No tengo plata y si tuviera mil millones de pesos no me compraría una camioneta costosa, me daría pena cuando hay gente comiendo mier** y con necesidades”, comentó ante la cámara.

El vídeo lo realizó con la intención de generar una reflexión con sus seguidores para que se cuestionasen en realidad qué les causa alegría y cuál es el propósito de adquirir cada vez más objetos materiales.



En los comentarios de la publicación diferentes seguidores han dejado en evidencia su sorpresa al conocer el estilo de vida austero del cucuteño. Sumando a esto han expresado admiración por la sencillez que mantiene Pernía a pesar de ser uno de los actores más conocidos en Colombia y haber ganado reconocidos galardones como un Premio India Catalina.



