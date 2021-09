La cifra que habría ganado Gregorio Pernía por su papel de ‘Titi’

Gregorio Pernía es uno de los actores colombianos más recordados y queridos de la televisión. Sus papeles en novelas como ‘La hija del mariachi’ y ‘Sin senos no hay paraíso’, le han dado gran reconocimiento en el país e internacionalmente.



En los últimos meses el cucuteño volvió a ser ampliamente mencionado en redes sociales debido a su participación en el reality de cocina ‘MasterChef Celebrity’, presentado en las noches de los fines de semana por ‘Canal RCN’, en el cual ha demostrado sus habilidades culinarias y además continua conquistando los corazones de las fieles televidentes con su picardía y humor.



Sin embargo, uno de los personajes por los que Gregorio es más querido y recordado es el de ‘Titi’, un narcotraficante de la novela ‘Sin senos no hay paraiso’. Su actuación lo convirtió en uno de los artistas más conocidos del medio y de la industria, hasta la actualidad.



En los últimos días se empezó a especular sobre la posible cifra de dinero que ganó Pernía por su papel en la exitosa serie. Según cifras del portal ‘Co.Talent’, citadas inicialmente por el medio ‘Ella’, el cucuteño habría recibido un aproximado de 14 millones de pesos anuales por su interpretación de ‘Aurelio Jaramillo’, alias el ‘Titi’.



Sin embargo, esta cifra no es oficial y el actor no ha mencionado nada al respecto del salario que recibió por su participación en las tres entregas que tuvo la serie: ‘Sin senos no hay paraíso’, ‘Sin senos sí hay paraíso’ y ‘El final del paraíso’, las cuales fueron grabadas entre 2018 y 2019.



La presunta suma dinero anual que recibió fue producto de un estudio que hizo el medio anteriormente mencionado y es una aproximación al salario que recibió por la interpretación que lo hizo saltar a la fama en la televisión internacional.



Actualmente, el cucuteño está viviendo en Estados Unidos ya que lo llamaron para participar en el reality de baile ‘Así se baila’, una producción de ‘Telemundo’ que saldrá al aire muy pronto. El programa contará con 10 parejas participantes conformadas por una celebridad latina y una persona cercana cada uno.



Pernía decidió participar junto a su hija Luna del Mar, de 15 años, ya que quiere que ella se empiece a forjar una carrera en la televisión y el entretenimiento. Además, Luna suele mostrar constantemente su pasión por el baile a través de las redes sociales, por lo que le ha hecho saber a sus seguidores que es una de sus pasiones.



Según dijo el actor en sus redes sociales, si llegan a ganar la competencia y llevarse la gran suma de dinero que reciben los finalistas, van a donar una parte de este “para que Dios nos siga bendiciendo con cosas bonitas”. El famoso ha expresado en ocasiones pasadas su gran devoción religiosa y generosidad.



