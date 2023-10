Gregorio Pernía sorprendió con sus movimientos de cadera en parodia de ‘Caso Cerrado’

El actor cucuteño Gregorio Pernía es conocido por su participación en telenovelas como ‘La hija del mariachi’, ‘Sin senos no hay paraíso’, ‘Las detectivas y el Víctor’, ‘Hasta que la plata nos separe’, entre otras. El colombiano se ha destacado también por su gran sentido del humor en sus entrevistas y en sus redes sociales.



Recientemente, el artista participó en la parodia de ‘Caso cerrado’, la cual se llama ‘Gato encerrado’ y es transmitida por ‘Telemundo Puerto Rico’. En el programa se le acusaba de ser quien se robaba el ‘show’ bailando y que esto le molestaba a su demandante, ‘Apolo Rey’.

“Doctora, quiero confesarle hoy que Dios me dio ese don, el baile. Y hay tres cosas que me gustan: bailar, cocinar y el sexo’, dijo inicialmente Pernía. La ‘Doctora Apolo’ dio inicio a la sesión y los personajes en disputa comenzaron a defender su punto de vista.



Gregorio Pernía demostró su talento para el baile

Luego de la presentación de los personajes, la ‘Doctora Apolo’ le preguntó a ‘Apolo Rey’ si sabía bailar. Frente a este cuestionamiento, el personaje comenzó a presentar sus pasos de baile y, seguido a esto, Gregorio Pernía aseguró: “Me está demandando por envidioso, es la enfermedad más grande, la envidia es un cáncer”.



Dicho esto, el actor y el demandante pasaron frente a la jueza para mostrarle sus movimientos en el género de la salsa. Cuando la música se detuvo, Pernía continuó danzando con el guarda de seguridad, pero esto no le gustó a la mujer, quien con su martillo pidió orden en el lugar.



El encargado de la seguridad se acercó al artista y le dijo: “Me gustas, me gustas”. Ambos pasaron frente a la ‘Doctora Apolo’ y bailaron juntos, momentos antes de que la jueza los detuviera y le impusiera una multa de 500 dólares al uniformado (más de dos millones de pesos colombianos).



Sin embargo, Gregorio Pernía comenzó a convencer a la jueza al decirle: “Doctora, cuando quiera y como quiera”. Ante esto, la mujer le realizó unas señas, que sugerían que la llamara, y el actor le dijo, por medio de la misma estrategia comunicativa, que sí la iba a llamar.



Luego, la jueza le impuso una multa al demandante por 500 dólares (más de dos millones de pesos colombianos, quien comenzó a preguntarle por la razón de esa decisión. “Porque sí, me salió”, argumentó la ‘Doctora Apolo’.

'Apolo Rey’ quedó inconforme y aseguró que él sí sabía bailar porque estuvo durante muchos años en una academia especializada. El actor, por su parte, le dijo: “Pero yo bailo mejor que usted”. Luego, la ‘Doctora Apolo’ le comentó: “Hasta ahora no hemos llegado ni a la mitad del caso y ya vas ganando, pero aquí no hay favoritismos”.

Finalmente, se decidió que la única forma de resolver el caso era con una batalla de baile y se les asignó a cada uno una mujer del público para bailar. Tras esto, se movieron al ritmo de la salsa por unos segundos y se determinó que el ganador era Gregorio Pernía.

Frank habla de algunos de sus compañeros y de su experiencia en 'MasterChef'

