Gregorio Pernía se graduó de bachillerato a los 40 años

Gregorio Pernía, conocido por participar en telenovelas como ‘Sin senos no hay paraíso’ (2010), ‘La hija del mariachi’ (2006), además de ser semifinalista de ‘Masterchef Celebrity Colombia’, confesó en una entrevista con Juan Diego Alvira que estuvo en 23 colegios y se graduó de bachiller con la insólita edad de 40 años.



(Le puede interesar: Se vivió fuerte tensión entre dos competidoras de MasterChef Celebrity).

Vale destacar que todos los fines de semana el presentador Juan Diego Alvira realiza una entrevista con alguna celebridad colombiana por medio de su cuenta de Instagram.



En esta ocasión, Alvira charló con Gregorio Pernía. En este espacio el actor contó algunas vivencias de su juventud. Reveló que fue expulsado de 23 centros educativos debido a su comportamiento.



(Además: Así se veían en su juventud los famosos finalistas de MasterChef).



Y, aunque no era un estudiante con un mal nivel académico, Gregorio afirmó que desde muy pequeño decidió ser actor. Por está razón dejó a un lado el colegio.



“Era indisciplinado, bastante. Sacaba a mis compañeros del salón y les mamaba mucho gallo a los profesores. Estudié en 23 colegios y dejé de un lado el bachillerato porque quería ser actor”, recordó.



Muchos años después de su época de ‘rebeldía’, el cucuteño quiso retomar sus estudios y se inscribió en un instituto en el cual finalizó, por fin, su bachillerato.



Recibió su cartón escolar cuando tenía 40 años (en la actualidad tiene 51).



Pernía describió su tardío regreso al colegio como una “experiencia espectacular”.

“Un día le dije a mi mujer que quería graduarme del colegio y me matriculé en un instituto. Me gradué con una mujer de 69 años y me pareció supremamente espectacular. Al final, lo logré y me pareció bonito hacerlo a esa edad”, agregó.



Juan Diego Alvira cedió un espacio de su entrevista para hablar sobre el padre de Gregorio, Julio Cesar Pernía, un político liberalista conocido por ser un hombre transparente.



“Él decía: ‘Me voy a sentir orgulloso cuando usted camine por las calles de Cúcuta y digan que ahí va el hijo de Julio César Pernía’ (...) y ahora le digo yo lo mismo a mis hijos”, recordó el actor con mucho sentimiento.

Pernía participará, junto a su hija Luna, en un nuevo formato llamado ‘Así se baila’, de ‘Telemundo’.



Así lo hizo saber la joven en una publicación en su cuenta de Instagram, en la cual también compartió una pieza publicitaria del programa.



(Siga leyendo: El nuevo proyecto de Gregorio Pernía que lo llevó a vivir en Estados Unidos).



“Ya les puedo contar todo lo que veníamos haciendo junto a mi papi ¡¡Confirmado!! Seremos una de las diez parejas que competirán en ‘Así se baila’, el nuevo reality de baile que nos va a poner a sudar cada domingo en Telemundo ¿Quién dijo miedo?”, escribió.

Más noticias

MasterChef: ¿Quién es Érika Rodríguez, la esposa de Gregorio Pernía?

Rechazo a Gregorio Pernía por decir que 'vacuna es un plan para controlar'

El 'galan' de MasterChef Celebrity tuvo una mala jornada

Tendencias EL TIEMPO