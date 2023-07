Gregorio Pernía es uno de los actores más reconocidos del país, pues ha participado en grandes producciones como: 'Sin senos no hay paraíso', 'Hasta que la plata nos separe', 'La hija del mariachi', entre otras.



Recientemente, Pernía se ha vuelto tendencia en redes sociales al revelar cómo fue que se enteró de que tenía un hijo de 33 años, a quien conoció hace poco.

En los últimos días, el actor fue invitado al pódcast de 'Las Sandoval', el cual es presentado por Alejandra y Valeria Sandoval. En el Pernía comentó varios detalles de su vida profesional y personal.



Sin embargo, lo que más llamó la atención fue cuando contó que por una llamada telefónica que le hizo un medio de comunicación se enteró de que tenía otro hijo que no conocía.



"¿Un hijo? ¿Cómo así un hijo? ¿De dónde?, y me dice: ‘¿usted se acuerda de una señora Ángela?', y yo: '¿Ángela?'... y me dice: ‘nosotros ya entrevistamos a su hijo’, y yo dije: ‘no puede ser esta vaina’. Me dijeron: 'Ángela era una empleada del servicio que usted tenía’”, reveló.

Luego de unos minutos, recordó quién era la mujer de la que estaba hablando en el medio de comunicación. "Yo tenía 14 o 15 y ella tenía 21 o 22 años, y era una negra, afrodescendiente, bella en su época, de 1,93, calzaba 42. Ella estuvo seis meses en mi casa y se fue, pasó lo que pasó… Cuando me dijeron que el hijo era de ella, yo dije: ‘no puede ser’. Conseguí el teléfono y lo llamé", contó.



Asimismo, comentó que al día siguiente viajó a Cali para realizarse una prueba de ADN y confirmar que verdaderamente era su hijo.



“Cuando llega él me abraza y yo digo: ‘sí puede ser hijo mío’. Uno como que lo siente… Salió la prueba 99.9% de compatibilidad. Al mes viajé, le di el apellido, muy feliz el pelado. Se llama Fernando Pernía”, afirmó.



¿Cómo es la relación con su hijo?

Luego de darle el apellido, Gregorio sigue hablando con su hijo, pero crear una relación con él no ha sido fácil, pues apenas lo está conociendo.



“Hay que ser sincero en esto, pues tengo más contacto con los hijos que he criado, un niño que yo nunca había visto en mi vida. Nos hablamos, ahí vamos. No puedo mentir, no puedo decir que tengo una gran relación con él, es muy difícil también”, comentó.



Gregorio también reveló por qué su hijo nunca lo había buscado antes y esto se debe a que su mamá nunca le dijo la verdad. "Él me dijo: ‘porque mi mamá se fue a vivir a Ecuador y en una Navidad yo le dije que quería saber quién era mi papá”.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

