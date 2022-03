Greeicy y Mike Bahía son una de las parejas más queridas de la industria musical colombiana. Por eso, desde que anunciaron que estaban esperando su primer hijo, varios de sus seguidores se encuentran intrigados por conocer más detalles del embarazo, sobre todo el sexo del bebé que viene en camino.



Pues bien, un tatuaje que se hicieron en las últimas horas llamó la atención de sus fanáticos, quienes piensan que habrían revelado así el sexo de su hijo. ¿Por qué? Le contamos.

El tatuaje que llamó la atención

El tatuador eD Gómez publicó varios videos e historias en los que mostró que estaba haciendo algunos tatuajes en el cuerpo de Greeicy y otros a Mike Había.



En las historias y publicaciones del tatuador se puede observar que la cantante y actriz caleña se tatuó la frase “siempre que haya amor, se tomarán las mejores decisiones”, acompañado de la frase “atentamente amor”.



Ambas frases hacen parte de su canción Att: Amor, con cuyo videoclip le contaron al mundo que Greeicy estaba esperando un hijo. El video de la canción se publicó en el mes de diciembre y terminó con los rumores de que la artista estaba en embarazo, que circulaban desde tiempo atrás.



Sin embargo, además de estos tatuajes, hubo uno en especial que llamó la atención de los seguidores de los artistas.

Tanto Greeicy como Mike se tatuaron en sus dedos la palabra Kai. ¿Qué significa?



Pues bien, hace un tiempo la pareja había revelado los nombres que usarían para su hijo. Si es una niña, llevará por nombre Arena. Al contrario, si es un niño, su nombre será Kai.



Por eso, tras ver los tatuajes, los seguidores afirmaron que la pareja reveló el sexo del bebé y confesó que sería un niño. Lo que les pareció una forma original de revelar el sexo del pequeño que viene en camino.

¿Será un niño?

Sin embargo, aunque los seguidores dieron por hecho que un niño viene en camino, la cantante publicó unas historias en las que desmintió que haya revelado el sexo de su hijo, pues seguirá siendo sorpresa hasta el día en que nazca.



Según Greeicy, tanto ella como su pareja ya tenían tatuado hace un tiempo el nombre Arena, por lo que ahora, a la espera de su bebé, decidieron tatuarse el nombre Kai por si finalmente es un niño.



“No, no sabemos si es niño o niña. No sabemos aún. Pero Mike y yo ya teníamos el nombre de la niña desde hace mucho tiempo. Ya teníamos ese tatuaje porque siempre que hablábamos de hijos, decíamos ‘que sea la niña’”, contó.



Así, la pareja aún no sabe el sexo del bebé, pero decidió tatuarse ambos nombres en espera de conocer a su primer hijo o hija.



“Como sentimos tanto que es un niño, dijimos ‘bueno, como no sabemos qué es, que el día que nazca los dos tengan su nombre ahí’”, compartió Greeicy a sus seguidores.



La artista ha dicho en múltiples ocasiones que siente que su hijo será un niño, pero solo se sabrá hasta cuando nazca. Greeicy ya tiene siete meses de embarazo y actualmente se encuentra en una gira por Colombia.



