Greeicy Rendón y Mike Bahía son una de las parejas más sólidas en el mundo del entretenimiento. Los cantantes, quienes llevan más de diez años juntos, han confesado para el canal de YouTube Pinky Promises que fueron infieles en el pasado.

En un viaje a México, los músicos fueron invitados a participar en el programa de entrevistas 'Pinky Promises'. En este, revelaron aspectos de su vida privada y varios secretos que sorprendieron a sus fanáticos.

Durante el 'show', ambos artistas concursaron en una dinámica que consistía en contestar preguntas al azar. Una de ellas fue: "¿Alguna vez te han puesto o has puesto el cuerno?". Ante la inquietud, Rendón explicó con humor que sí.

"Sí, yo he puesto, claro (...), eso hace parte de la experiencia de la vida", confesó la intérprete de 'Amantes'.

Por su parte Bahía, quien en ese momento evadió la respuesta, finalmente confesó y admitió que “sí había sido infiel”.

"Eso fue en el pasado. Entre nosotros dos no", expresó Rendon. Mike con una sonrisa acentuó y expresó que "eso era cosa de atrás y entre la relación de los dos nunca ha pasado, porque el respeto y la confianza es mutuo".

Sin embargo, para la tranquilidad de muchos fanáticos, revelaron que eso fue "cosa del pasado" y demostraron que confían mucho en su relación.

La entrevista surgió con tranquilidad y la colombiana cantó un verso de su nueva canción 'Mi pecadito', en la que colaboró con Bahía. Esta balada, precisamente, habla sobre la infidelidad y los difíciles momentos que enfrentan las parejas cuando la confianza se pierde.

Internautas comentaron el video, en el que expresaron lo increíble que es el amor entre estos dos: "Me encantó esta entrevista, son tan reales y se transmiten el amor que se tienen", "Los amo", "Me encanta como aclaran que entre los dos 'no'", "Los dos son tan divertidos", "Más bellos" y "Me caen tan bien".

Greeicy llora en vivo en una entrevista



La caleña preocupó a sus seguidores mientras estaba en una entrevista con la emisora ‘Exa’ de México, junto a su pareja Mike Bahía. Durante la conversación hablaron de sus proyectos; sin embargo, la intérprete de ‘Esta noche’ comenzó a llorar. Entre su nostalgia cantó la canción 'Att: Amor'.

Varios seguidores se cuestionaron la actitud de Rendón, pues muchos especularon que posiblemente se trataba de problemas dentro de la relación. No obstante, la caleña reveló durante la entrega de los Premios Heart, en Punta Cana, República Dominicana, la verdadera razón.

“El contexto es el siguiente, estábamos en la entrevista felices, el día había empezado largo, cuando estábamos hablando de música, normal, la persona de la radio nos dice: ‘¿Qué canción se dedicarían ustedes hoy, porque seguramente no es la misma que se dedicaron hace 10 años o hace dos meses?’. Mike y yo nos miramos en ese momento, por la mañana que habíamos tenido algunos problemas, obviamente no eran entre los dos, sino en general por la vida y por eso había tensión”, detalló la cantante.

En pleno concierto, Mike Bahía le pide matrimonio a Greeicy Rendón

