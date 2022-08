Aunque Greeicy Rendón y Mike Bahía se convirtieron en papás de Kai hace pocos meses, aún no han revelado el rostro de su primogénito; no obstante, tampoco han perdido la oportunidad de compartir con sus seguidores sus experiencias y anécdotas en esta nueva faceta como padres primerizos. Esta vez fue el turno de la intérprete de ‘Amantes’.



A través de su cuenta de Instagram, que cuenta con más de 21 millones de seguidores, la cantante y actriz Greeicy Rendón compartió una singular broma que le hizo a su actual pareja y padre de su hijo, Mike Bahía.



En el video, que ha generado toda clase de reacciones y comentarios por parte de celebridades e internautas, se observa cómo Greeicy introduce su pulgar en un pañal lleno de heces de su bebé, camina hasta donde está Mike Bahía y traza una línea en la frente del intérprete de ‘Buscándote’ con su dedo contaminado.



La reacción del cantautor colombiano también ha dado mucho de qué hablar, pues una vez que Rendón ha cumplido su cometido, él se limita a mirarla y sonreír, sin realmente percatarse de lo que acaba de ocurrir.

Con más de 20 mil comentarios, el video ha sido tildado de “irrespetuoso”, “asqueroso” y hasta “ordinario”; sin embargo, algunas figuras públicas como Lina Tejeiro y Yeferson Cossio han reaccionado con humor a la peculiar publicación de la cantante. “Sos la cagada”, expresó la actriz recordada por su participación en ‘Padres e Hijos’. Mientras que el influenciador paisa confesó que ni siquiera él ha cruzado esa línea.



Por su parte, Sebastián ‘Tatán’ Mejía, reconocido corredor de motos y reciente participante de MasterChef Celebrity, no dudó en etiquetar a su esposa, la presentadora y actriz colombiana ‘Maleja’ Restrepo. “Nooooooo. No puede ser, @maleja_restrepo, esta le ganó lejos”, detalló el deportista en su cuenta de Instagram.



Después de los rumores de infidelidad en los que se vieron inmersos la pareja debido a unas publicaciones difundidas por una seguidora peruana del artista, Greeicy y Mike se han mostrado más unidos que nunca con la llegada de su bebé y, una gran prueba de ello, han sido sus publicaciones en redes sociales, a través de las cuales han conmovido, entretenido y emocionado a todos los internautas.

