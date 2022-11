Greeicy Rendón es una de las celebridades más queridas del país. Su paso por la pantalla chica en algunas producciones de televisión, como ‘Chica Vampiro’ y ‘La ronca de oro’ la posicionaron dentro del espectro mediático como una actriz reconocida. Así mismo, sus éxitos musicales también jugaron un papel importante dentro de su consolidación como una artista polifacética.



La caleña dio a luz a su primogénito, Kai, hace siete meses, un bebé que nació fruto del vínculo amoroso que tiene desde hace más de una década con el cantante de música urbana Mike Bahía, quien le propuso matrimonio en octubre de 2021 en mitad de un concierto de Alejandro Sanz.



Desde entonces, se ha mostrado abierta en presumir a sus más de 21 millones de seguidores su nueva faceta como madre, aunque no esté dispuesta a enseñar el rostro de su pequeño por motivos de seguridad y porque, según dice, será decisión de él tener una vida en el mundo del espectáculo o no, por lo que esperará a que crezca y pueda tomar esa decisión.



Por lo pronto, sus fanáticos solo conocen algunas facetas que está adquiriendo Kai a tan corta edad, como su amor por los animales y, sobre todo, la música, pues en un reciente video publicado por la artista caleña en su cuenta de Instagram presumió haberle dado su primera clase de percusión.



En el registro se puede ver a Rendón y a su hijo en el salón de música privado que tiene la celebridad en su hogar, mientras tocan algunas congas. El menor, un tanto sorprendido por el sonido que emanaba el instrumento, intenta recrear los movimientos su madre.



Las imágenes han conmovido a cientos de internautas que ya han dejado sus reacciones en la caja de comentarios de la publicación que fue reposteada por algunos portales de chismes.

