Greeicy Rendón y Mike Bahía son una de las parejas más famosas del mundo del espectáculo. Los artistas llevan una relación de más de una década y se comprometieron en matrimonio el pasado 21 de octubre, en medio de un concierto de Alejandro Sanz en el cual eran teloneros.



Ahora bien, ellos son muy activos en redes sociales en donde muestran a sus seguidores las diferentes actividades que realizan en su vida diaria. Sus publicaciones destacan por mostrar aspectos de su labor músical, la crianza de su primer hijo, Kai, y de la gran cantidad de animales que tienen su hogar.

Greecy Rendón dice que la maternidad es una faceta retadora y llena de aprendizajes. Foto: Instagram: greeicy

Pues bien, el pasado 4 de julio, Greeicy volvía a aparecer en redes sociales para contar una jocosa historia por medio de su cuenta de Instagram. En la imágenes se puede ver a los dos artistas en un paseo de motocicleta yendo a comprar pañales para su bebé y algunos insumos para el hogar.



“Un borondo motorizado con mi chico”, es el título que le puso la intérprete de 'Más fuerte’ y ‘Amantes’ a la grabación la cual narró en voz en off para darle una cronología más adecuada a su video.



“Hoy he salido, realmente al bebé se le acabaron los pañales y dije ¿por qué no?, salgo, aprovecho, me doy un borond o motorizado con mi chico”, expresó la actriz.



Luego de hacer las compras, la pareja quiso llevar algunos bananos para llevarle a su vaca . Sin embargo, no tenían plata en efectivo y les tocó pedirle fiadas las frutas al vendedor ambulante que se encontraron por el camino.



“Mientras íbamos de camino dijimos: ¿por qué no le compramos unos bananos a Celia, pero ¡oh sorpresa!, no teníamos plata en efectivo, así que nos tocó decirle al señor de las frutas que por favor nos fiara”, mencionó Greeicy.



“Prometido que venimos a pagarle, ¿oyó?”, expresó la actriz.



Finalmente se le puede ver a la artista yendo a la parcela donde tiene hospedada a su vaca para entregarle la fruta. Ella y Mike Bahía se encuentran volviendo a la palestra músical, luego de haber estado alejados del medio por el nacimiento de su primogénito el pasado mes de abril.

