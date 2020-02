¿Al fin están juntos o no?: Greeicy Rendón y Mike Bahía lo aclararon

El pasado viernes 31 de enero, el mundo del espectáculo en Colombia se paralizó por una serie de rumores sobre Greeicy Rendón y Mike Bahía.



Según se comentó, la pareja de cantantes había terminado y todo habría sucedido por una supuesta infidelidad de él.

Muchos usuarios de redes sociales empezaron a especular sobre la ruptura desde finales del 2019. Los argumentos que daban eran falta de contenido juntos en sus respectivos perfiles de redes sociales y fotos y videos borrados paulatinamente.



El rumor se hizo más fuerte cuando, en el programa de entretenimiento ‘La Red’, sugirieron que Greeicy y Mike estarían distanciados.



Y las redes terminaron de enloquecer con un video que ella publicó, durante el domingo 2 de febrero, cantando ‘Si tu amor no vuelve’, un vallenato de despecho que se dio a conocer gracias a la agrupación Binomio de Oro.



“Hay canciones que te conectan”, escribió Greeicy junto con el clip.

¿Cuál es la verdad?

Muchos opinaron sobre la supuesta ruptura y varios de los comentarios fueron contra Bahía, a quien acusaban de hacerle daño a Rendón.



Ante esta avalancha de opiniones, los artistas decidieron dar la cara, mediante un transmisión en vivo en redes, y contar qué estaba pasando con su relación.



¿La verdad? Que no han terminado y que estaban sorprendidos por las conjeturas y malinterpretaciones que generaron sus comportamientos en redes.



“Todo el mundo se inventó que Mike me había dejado y yo hasta pensé que era verdad”, comentó ella. “Que te había dejado no, que te había puesto los cachos, que es peor”, agregó él. "Ustedes saben que llevamos mucho tiempo", finalizó ella.

vuelvan a creer en el amor que greeicy y mike bahía siguen juntos xq no hubo ninguna infideLIDAD pic.twitter.com/8EOHzJs5M1 — milenka (@PIMENDESTEL) February 3, 2020

También aprovecharon para revelar que harán una gira de conciertos por algunas de las ciudades más importantes del país.



"Vamos a hacer una gira aquí en Colombia, para toda la familia. Un show para los niños", señaló la caleña.



El tour se llamará 'Amar antes de amar' y los llevará por Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga y Barranquilla.

Tras conocerse la noticia, algunas personas comentaron que la supuesta terminada hizo parte de un 'boom' mediático y de marketing para promocionar sus conciertos y una nueva canción.

¿Qué edad tenían cuando se enteraron que lo de Greeicy Rendón y Mike Bahía es una estrategia publicitaria para su nueva canción "Ni perdón ni olvido"? — Detective Takagi (@MeitanteiTakagi) January 31, 2020

Cuando los bobitos se enteren que Mike Bahía y Greeicy Rendón volvieron, y lo de la ruptura era puro marketing y show. https://t.co/6EQ2mwgzo7 pic.twitter.com/Br2jcoQa4q — 🌻 BRYΛ N 🌻 (@Nayrb_____) February 2, 2020

