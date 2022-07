Greeicy Rendón y Mike Bahía son una de las parejas más conocidas de la farándula nacional. Su relación ya es bien conocida por el público desde hace casi una década y ahora volvió a retomar repercusión, luego de que el intérprete de ‘Buscandote’ le propusiera matrimonio a la actriz en un concierto en octubre de 2021 y por haber concebido a su primer hijo, Kai, el pasado mes de abril.



Desde entonces, han estado compartiendo en sus redes sociales sus labores como artistas musicales y en sus nuevas funciones como padres las cuales comparten con orgullo a sus millones de seguidores en Instagram.

Greeicy junto a su hijo, Kai. Foto: @greeicy

“Nuestro primer viaje juntos. Mike tenía un campamento creativo y nos invitó para acompañarlo. ¿La verdad? Tenía curiosidad de cómo iba a comportarse, pues era la primera vez fuera de casa,un lugar nuevo, muy caliente, los mosquitos, en fin mil preguntas y fue Maravilloso”, comentó la artista.



Así mismo, pudo resaltar el comportamiento de Kai y manifestó que de ahora en adelante estará con ellos en cada paseo: “Este muchacho se ganó su puesto en cada viaje de ahora en adelante. Un muchacho 1A. Una personalidad maravillosa”.



Las imágenes ya cuentan con cerca de 2,3 millones de “ Me gusta” y más de 8 mil comentarios de internautas que se han mostrado alegres y conmovidos por ver al pequeño en un ambiente diferente al de su hogar, entre ellos. Uno de los mensajes de aprecio lo realizó la actriz Lina Tejeiro.



“Adóptame yo también me porto bien. Los amo”, comentó de manera jocosa la artista de ‘Padres e Hijos’.



“¡En cada foto hice un mini gritico de amor! , ¿uno puede amar a personas que no conoce? Pues, sí ídolos" y “esta es probablemente la publicación más linda que he visto”, son algunos de los elogios de usuarios de redes sociales.

