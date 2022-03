A finales del año pasado la pareja de cantantes, Mike Bahía y Greeicy Rendón compartieron con sus seguidores no solo la noticia de su embarazo, sino también de una nueva gira con la que iniciarían el 2022: “Amantes Tour, Att: Amor”.



Según expresó en su momento Greeicy, esta sería la oportunidad para compartir su experiencia en el escenario con su hijo que está por nacer. "Necesito que mi bebé, viva conmigo esta experiencia así de conectado con eso que a mí tanto me apasiona y compartirlo con la gente, que al final ha sido testigo de nuestra historia” dijo la artista caleña.



(Le puede interesar: Greeicy Rendón y Mike Bahía revelan cómo llamarán a su bebé)

Esta experiencia ya se convirtió en una realidad para la futura madre, quien, junto a Mike Bahía arrancó con la gira el pasado fin de semana, con conciertos en Cali y Bogotá.



Sin embargo, también les hizo pasar un susto a sus seguidores, por cuenta del tropezón que Greeicy, de ocho meses de embarazo, habría sufrido al salir de la tarima en su concierto en Cali. Una anécdota que la artista compartió con los asistentes, con humor, agradeciendo que afortunadamente no pasó nada grave.

(También: ‘Yo me llamo’ 2022 llega a su final, ¿cuánto recibirá el ganador?)

"Yo creo que está de moda caerse en el escenario, me caí ahora", relató la cantante, quien le preguntó a sus seguidores si se habían percatado del hecho. "Tremendo totazo que me di allá. Dios es precioso y está cuidándome, entré a cambiarme y me pregunté ¿qué acaba de pasar? (...) Pero qué lindo, no pasó nada, pero me caí", le contó Rendón a los asistentes al concierto, mientras dialogaba con Mike Bahía en el escenario.

Pese al susto, la pareja de interpretes, conocidos por canciones como 'Amantes' y 'Esta noche', han compartido a través de sus redes sociales los videos con los que sus fanáticos registraron cómo vivieron sus dos primeros conciertos de la gira, en muestra de agradecimiento por su asistencia.

Su próximo destino será su concierto de cierre en Medellín el próximo 18 de marzo. Al respecto Greeicy compartió en su cuenta de Instagram un emotivo video agradeciéndole a su bebé por "haberse portado bien" durante los dos conciertos anteriores y "dejándole claro que aún falta" un concierto más.



REDACCIÓN EL TIEMPO

