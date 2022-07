La cantante colombiana Greeicy Rendón se mostró muy emocionada al presenciar la primera carcajada de su hijo Kai.

Así lo dio a conocer este fin de semana, a través de las historias de su perfil en Instagram

Allí publicó un video en el que se le ve muy feliz al comentar el momento.



“No, no, no, no. Quiero llorar. O sea, ustedes no saben. Este hombre acaba de tirar una carcajada porque él hasta ahora sonríe, hace gestos, pero el jua, jua, jua, típico de bebé, nunca se lo había escuchado y me lo lanzó y fue como que (se toca el pecho)”, contó muy emocionada.

“¿Es necesario que me enamores más de lo que ya estoy? ¿Es necesario, niño pequeño?”, le dijo, para después darle un beso.

La intérprete de ‘Los consejos’ y su pareja, Mike Bahía, se convirtieron en padres en abril de este año. Desde ese entonces, Greeicy se ha mantenido un poco alejada de las redes sociales.



