Greeicy Rendón es una de las celebridades más queridas del país. Su paso por la pantalla chica en algunas producciones de televisión, como ‘Chica Vampiro’ y ‘La ronca de oro’ la posicionaron dentro del espectro mediático como una actriz consagrada. Así mismo, sus éxitos musicales también jugaron un papel importante dentro de su consolidación como una artista polifacética.



No obstante, su apretada agenda no es impedimento para ejercer su nueva faceta como madre, una labor de la cual se siente orgullosa y la muestra casi a diario a sus más de 21 millones de seguidores en Instagram.

La caleña dio a luz a su primogénito, Kai, hace tres meses, un bebé que nació fruto del vínculo amoroso que tiene desde hace más de una década con el cantante de música urbana Mike Bahia, quien le propuso matrimonio en octubre de 2021 en mitad de un concierto de Alejandro Sanz.



Desde entonces, la pareja se ha mostrado abierta con sus seguidores respecto a sus nuevos proyectos y su enfoque en darle la mejor calidad de vida posible a su retoño, un factor que los ha hecho recapacitar en muchos aspectos, pues según mencionan, es momento de “ ser autocríticos”.



“¿Ahora soy mamá y saben que me encanta? Que yo soy una mujer que se da muy duro así misma, que se exige mucho y se critica demasiado (cosa en la que estoy trabajando)”, resaltó la cantante en su perfil de Instagram.



“Esta experiencia me ha hecho sentir completamente orgullosa de mí. Me siento feliz y con la plena seguridad de estar haciendo un increíble trabajo, de estar entregando lo mejor de mí. Abierta a cada nueva cosa por aprender, por descubrir y por conocer” agregó.



Greeicy junto a su hijo, Kai. Foto: @greeicy

Greeicy lució su vestido de baño

Así las cosas, Rendón se ha mostrado activa en redes sociales, dónde ha montado adelantos de lo que será su nuevo sencillo musical y algunas rutinas de ejercicio que pretenden recuperar su figura tras haber dado a luz.



Sin embargo, el pasado fin de semana la intérprete de ‘Jacuzzi’ publicó unas fotos en su Instagram, donde aprovechó para lucir un vestido de baño de dos piezas y dejar atónitos a sus seguidores, pues deslumbró con su particular abdomen tonificado.



"No estoy de vacaciones, pero hoy salió el sol", mencionó en el 'caption' de las fotos, dónde apareció junto a una de sus amigas.



Por otro lado, bromeó en sus historias en las cuales se mostró cómo se realiza el proceso de limpieza de su casa, pero resaltó que en una "época salía todos los fines de semana" y ahora es una "ama de casa que limpia mientras baila".

