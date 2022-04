Greeicy Rendón y Mike Bahía son una de las parejas favoritas de la farándula colombiana y están próximos a recibir a su primer bebé.



La pareja anunció en el mes de diciembre que serían padres por medio de la canción ‘Att: Amor’ y, desde entonces, sus fanáticos esperan conocer si tendrán una niña o un niño.Esta semana, los artistas le concedieron una entrevista al canal de Youtube Molusco TV. Allí hablaron de su relación, el embarazo y su vida en familia.

En la entrevista, la pareja confesó que viven con los padres de Greeicy y contaron las razones por las que tomaron dicha decisión.



Además, la caleña aprovechó el momento para hacer un regaño a Mike Bahía por uno de sus comportamientos habituales. Le contamos lo que pasó.

¿Por qué viven con los padres de Greeicy?

La pareja confesó que viven con los padres de Greeicy Rendón hace ya un tiempo y, contrario a lo que muchos creerían, llevan una muy buena relación entre todos.



“Tengo unos suegros increíbles”, afirmó Mike Bahía.



Según contaron, la decisión no fue de Greeicy, sino que sus giras de conciertos y sus ocupaciones los llevaron a elegir vivir con alguien de confianza que pudiera ayudarles a cuidar su hogar y sus mascotas mientras no estaban presentes.



“Fue por un momento de la vida en donde necesitábamos a alguien de confianza. Teníamos tantos animales, él estaba en sus giras, yo en las mías, y la casa se quedaba sola”, afirmó Greeicy.

Por su parte, Mike afirmó que no se trata de un contrato, sino de una decisión de vivir con alguien que les causara confianza.



“Sentíamos soledad de alguna manera. Esto no se trata de un contrato con alguien. Es alguien más allá de un negocio, alguien que esté ahí, no detrás de mí, ni de mis intereses ni los de ellas, sino de estos manes (las mascotas)”, afirmó el cantante.



Ambos aseguraron que ha sido una experiencia increíble y que han sentido que vuelven a ser niños con la compañía de los padres de la cantante.



El ‘regaño’ a Mike Bahía

Greeicy y Mike también hablaron con Molusco TV sobre los temas que les generan disgusto del otro.



Mike, por ejemplo, comentó que ha vivido meses difíciles pues está sometido a la tensión del trabajo y de la familia.



Por eso, la caleña aprovechó para hacerle un reclamo y una sugerencia a su pareja. La mujer le comentó que deben seguir trabajando en separar la vida laboral y familiar y, de ahora en adelante, evitar conversaciones de dichos temas en la hora de almuerzo.



“Aprovecho este momento aquí frente a las cámaras para decírtelo y es que deberíamos en las horas de almuerzo no hablar”, le dijo Greeicy.



Según ella, en el momento de comer suelen conversar de cosas pendientes, ya que es el único espacio en el que están todos juntos. Por eso, afirmó que este debe ser un momento solo para compartir.



“Es el único momento en el que estamos todos. Yo cojo al suegro si le tengo que decir algo, a ella también (a Greeicy) y salen temas de tensión”, afirmaron juntos.



Lo cierto es que la pareja seguirá en el centro de la opinión pública por el pronto nacimiento de su bebé, pues esperan la llegada de su primer hijo en los próximos días del mes de abril.

Tendencias EL TIEMPO

