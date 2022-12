Greeicy Rendón y Mike Bahía conforman una de las familias más famosas de la farándula nacional y, quizás, también una de las más misteriosas. ¿La razón? Desde el nacimiento de su primogénito, Kai, la pareja ha tomado una decisión radical: no mostrar el rostro de su hijo ante la opinión pública, al menos, no por ahora.

“Nunca me imaginé que la gente se fuera a tomar tan en serio el hecho de que respetemos la decisión de él de ser una figura pública o no (...) Al final que la gente vea públicamente su rostro es una decisión de sus padres y de él. Cuando sea más grande, decidirá si quiere salir en redes sociales, antes no”, señaló Mike Bahía en una oportunidad, con respecto a los motivos que los llevaron a tomar la decisión de ocultar el rostro de su hijo.

Desde que el dúo de cantantes anunció la llegada de su retoño el 21 de abril del 2022, a través de una enternecedora imagen, ha estado más que nunca en la mira de sus seguidores. “A partir de hoy dejamos huella, compañera. Te admiro, te respeto y te celebro; ¡sigues llevándome a otro nivel! Eres increíble, te amo siempre”, fueron las palabras con las que el cantautor le dio la bienvenida a Kai.

Aunque los intérpretes de ‘Att. amor’ no han dejado oculta del todo la identidad de Kai -pues han ido mostrando partes de su cuerpo a lo largo de los últimos meses-, tampoco la habían revelado totalmente. Hasta ahora, que la también actriz publicó un corto, pero conmovedor, video de su hijo.

Greeicy revela el rostro de Kai por primera vez

Llegó la época decembrina y, con ella, un regalo de la cantante caleña para sus seguidores, quien a través de sus historias de Instagram mostró la cara de su primogénito con Mike Bahía, tras meses de misterio.

Eso sí, no todo fue felicidad para sus fanáticos, pues aunque en el clip -que acompañó con la canción ‘De qué manera’ de fondo- se logra observar la cara de Kai, la artista optó por ponerle un filtro navideño para camuflar tanto sus ojos como sus facciones. “Es un mini Mike”, escribió uno de sus seguidores.

A la ráfaga de fotografías que publicó la artista en su cuenta de Instagram, se sumó otra que ha dado de qué hablar entre la opinión pública: se trata de una imagen de la colita al desnudo de Kai que ha recibido elogios y críticas a partes iguales.



“No le enseñas la cara por respeto a su intimidad, pero sus partes íntimas sí la publicas”, sentenció un internauta; al tiempo que otro afirmó: “¿Será que los que critican no tienen televisión y nunca han visto una propaganda de pañales? La maldad está en el ojo de quien lo ve, definitivamente”.

