El 21 de abril Mike Bahía confirmó a través de sus redes sociales que su compañera Greeicy Rendón había dado a luz. Es el primer hijo de la pareja.



Los interpretes de Amantes, llevan cerca de 9 años viviendo juntos y son considerados como una de las parejas más estables de la farándula nacional.



Greeicy, de 29 años, apareció hoy en su red social de Instagram, sin maquillaje, con cara de angustia, entre risas, y hablándole a su bebé, a quien tenía al frente, pero el cual no enfocó.



"Hola que tal. Se preguntaran cómo estoy ¿Qué opinan ustedes. Cómo creen que me siento en este momento de mi vida?", se preguntó la cantante que respondió entre gritos de angustia: "En un callejón sin salida". afirmó.



Entre risas miró a su hijo y preguntó ¿por qué bebé", a paso seguido aclaró que ese callejón "era de amor, un callejón precioso, un callejón de cosas maravillosas, pero un callejón", puntualizó.



Greeicy, señalan sus seguidores debe estar atravesando las extensas jornadas y falta de sueño que conllevan el cuidado de los neonatos.

Aunque la pareja no ha oficializado el sexo del bebé habían indicado que si era una niña la llamarían Arena, y Kai, si era niño.



En su momento Luis Alberto Rendón, al referirse al embarazo de su hija aseguró: “Dios nos ha dado unas bendiciones muy grandes y yo creo que esta es una gran bendición también de ver que detrás de esa gran familia que se está formando va a venir una gran persona, un buen ser que va a ser el reflejo de ellos, que son unas excelentes personas y no porque sea mi hija, ni mi yerno, pero yo creo que son unas personas muy dadas a la gente, muy humildes y muy transparentes, entonces me siento orgulloso de eso. Yo sé que esa va a ser la trascendencia de ellos”.

